Про це йдеться на інфографіці, яку розмістив міністр інфраструктури Володимир Омелян на своїй сторінці в Facebook.
Дивися повний текст Омелян повідомив, скільки кілометрів доріг відремонтували за три роки (інфографіка).
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Додано: Чет 23 тра, 2019 07:33
Омелян повідомив, скільки кілометрів доріг...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Омелян повідомив, скільки кілометрів доріг відремонтували за три роки (інфографіка).
Додано: Чет 23 тра, 2019 07:33
Итогом работы должны быть не деньги,которые "закатали "в ремонт,а качество отремонтированых дорог.Где дороги?
Додано: Чет 23 тра, 2019 08:08
sena_2008atp на карте отремонтированные (построенные) дороги показаны черным цветом. Подтверждаю личным опытом (много езжу по стране)
Додано: Чет 23 тра, 2019 08:57
Треба бути ватним або кремлівським тролем, щоб не бачити відновлених доріг за останні 3,5 років ! В порівнянні з тим , що було до 2015 року - небо і земля.
Додано: Чет 23 тра, 2019 09:23
Стоп , а до 2012 року які дороги були ? Тобто по цій логіці всі дороги у нас зіпсувалися і не ремонтувалися з 2013 до 2015 ? До 2011 року було купа доріг місцевих - по яким нормально можна було їздити . Зараз це просто неможливо . А так - центральні дороги деякі ремонтуються . Непогано навіть. І через скільки років всі будуть відремонтовані ? До того часу вже треба буде знову все ремонтувати ... Підхід треба міняти скрізь . І якість будівництва , і гарантія від будівельників чи ремонтників , і заборона важковозам їздити реальна ... Де це все ?
Додано: Чет 23 тра, 2019 09:27
Треба бути не зовсім адекватим, або заангажованим, аби всюди бачити нові дороги.
Наводжу приклад - Київ розсипався повністтю. І продовжує розсипатися швидше ніж його ремонтують.
Що до траси Київ - Полтава - то там гроші на весь шлях до Харкова було виділено ще до Євро 2012. І "освоєно" карманами. Зараз, знову за наш кошт ремонтують/будують нові дороги. До речі, ті що побудовані вже почали сипатися, а пройшло тільки 7 років.
Південний напрям з Києва - повний жах. І всі ремонти ситуацію не виправляють.
Нещодавно вирішив перевірити новину про бетонну трасу з Решетилівки до Дніпра. В новині говорилося про відкриття шматка траси, а по факту побачив - шматка терасси. А ні водостоків, а ні відбійників, а ні розмітки. Що відкривали?
В Харківській та Дніпропетровській областях з головних доріг краще не звертати. Там на переоратому полі краще дорога ніж по "АСФАЛЬТІ".
Тепер про якість робіт:
- траса Київ - Полтава, нещодавно відремонтовані участки дороги вже попросідали і місцями так "кидає" від цього, що аж жах.
- траса Сміла - Кропивницький - в 2016-му році біля Смілої зробили участок дороги - зараз там вже ями.
- траса Умань - Кропивницький - загалом траса просто жахлива.
- м. Київ вул. Радунська та Радосинська після сходження снігу - було полатано по 1 ямі через 5. Після першого ж дощу і ці латки порозліталися.
Те що стали більше ремонтувати - ХЗ. не помітно. Те, що більше трендіти, а відповідно і брехати - то це точно.
Детальніше проаналізувавши мапу - повідомляю, що з Кропивницького в сторону Києва чорним виділено відмиті кошти. Ту дорогу з 2000р ніхто не ремонтував, тільки ямковий робили.
Додано: Чет 23 тра, 2019 09:37
Re: Омелян повідомив, скільки кілометрів доріг...
По-простому навіть глянути - сайт :
Додано: Чет 23 тра, 2019 09:44
Это непрерывный процесс. В Европе вечный ремонт. Для грузовиков, кстати, например, во Франции, на трассах, выделяется отдельная полоса, съезжать с которой для опережения можно только в строго отведённых местах, поэтому дороги не портятся так быстро
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