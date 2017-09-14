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Омелян повідомив, скільки
кілометрів доріг...

Омелян повідомив, скільки кілометрів доріг...
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 07:33

Омелян повідомив, скільки кілометрів доріг...

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться на інфографіці, яку розмістив міністр інфраструктури Володимир Омелян на своїй сторінці в Facebook.

Дивися повний текст Омелян повідомив, скільки кілометрів доріг відремонтували за три роки (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 07:33

Итогом работы должны быть не деньги,которые "закатали "в ремонт,а качество отремонтированых дорог.Где дороги?
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 08:06

Так он же рубашку рвал что построили а не отремонтировали.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 08:08

sena_2008atp на карте отремонтированные (построенные) дороги показаны черным цветом. Подтверждаю личным опытом (много езжу по стране)
ruslan42212
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 08:57

Треба бути ватним або кремлівським тролем, щоб не бачити відновлених доріг за останні 3,5 років ! В порівнянні з тим , що було до 2015 року - небо і земля.
maxprofit
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 09:23

  maxprofit написав:Треба бути ватним або кремлівським тролем, щоб не бачити відновлених доріг за останні 3,5 років ! В порівнянні з тим , що було до 2015 року - небо і земля.

Стоп , а до 2012 року які дороги були ? Тобто по цій логіці всі дороги у нас зіпсувалися і не ремонтувалися з 2013 до 2015 ? До 2011 року було купа доріг місцевих - по яким нормально можна було їздити . Зараз це просто неможливо . А так - центральні дороги деякі ремонтуються . Непогано навіть. І через скільки років всі будуть відремонтовані ? До того часу вже треба буде знову все ремонтувати ... Підхід треба міняти скрізь . І якість будівництва , і гарантія від будівельників чи ремонтників , і заборона важковозам їздити реальна ... Де це все ?
Puente
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 09:27

  maxprofit написав:Треба бути ватним або кремлівським тролем, щоб не бачити відновлених доріг за останні 3,5 років ! В порівнянні з тим , що було до 2015 року - небо і земля.

Треба бути не зовсім адекватим, або заангажованим, аби всюди бачити нові дороги.
Наводжу приклад - Київ розсипався повністтю. І продовжує розсипатися швидше ніж його ремонтують.
Що до траси Київ - Полтава - то там гроші на весь шлях до Харкова було виділено ще до Євро 2012. І "освоєно" карманами. Зараз, знову за наш кошт ремонтують/будують нові дороги. До речі, ті що побудовані вже почали сипатися, а пройшло тільки 7 років.
Південний напрям з Києва - повний жах. І всі ремонти ситуацію не виправляють.

Нещодавно вирішив перевірити новину про бетонну трасу з Решетилівки до Дніпра. В новині говорилося про відкриття шматка траси, а по факту побачив - шматка терасси. А ні водостоків, а ні відбійників, а ні розмітки. Що відкривали?

В Харківській та Дніпропетровській областях з головних доріг краще не звертати. Там на переоратому полі краще дорога ніж по "АСФАЛЬТІ".

Тепер про якість робіт:
- траса Київ - Полтава, нещодавно відремонтовані участки дороги вже попросідали і місцями так "кидає" від цього, що аж жах.
- траса Сміла - Кропивницький - в 2016-му році біля Смілої зробили участок дороги - зараз там вже ями.
- траса Умань - Кропивницький - загалом траса просто жахлива.
- м. Київ вул. Радунська та Радосинська після сходження снігу - було полатано по 1 ямі через 5. Після першого ж дощу і ці латки порозліталися.

Те що стали більше ремонтувати - ХЗ. не помітно. Те, що більше трендіти, а відповідно і брехати - то це точно.
Детальніше проаналізувавши мапу - повідомляю, що з Кропивницького в сторону Києва чорним виділено відмиті кошти. Ту дорогу з 2000р ніхто не ремонтував, тільки ямковий робили.
jeugen
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 09:37

Re: Омелян повідомив, скільки кілометрів доріг...

По-простому навіть глянути - сайт : https://autostrada.info/ua/map - подивіьться , скільки червоного і скільки жовтого-зеленого - і це тільки головні дороги ? Про другорядні взагалі нема про що говорити ... Он по-простому - в минулому році деякі області не відремонтували взагалі нічого - а чому ? Не змогли вигадати , як гроші вкрасти просто ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 09:44

  Puente написав: І через скільки років всі будуть відремонтовані ? До того часу вже треба буде знову все ремонтувати ... Підхід треба міняти скрізь . І якість будівництва , і гарантія від будівельників чи ремонтників , і заборона важковозам їздити реальна ... Де це все ?

Это непрерывный процесс. В Европе вечный ремонт. Для грузовиков, кстати, например, во Франции, на трассах, выделяется отдельная полоса, съезжать с которой для опережения можно только в строго отведённых местах, поэтому дороги не портятся так быстро
safonovstanislav
 
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