Омелян повідомив, скільки кілометрів доріг...

Додано: Чет 23 тра, 2019 15:39

Попробую свои доводы привести.

По поводу папиредников, всем известный факт, к евро 2012 типо отремонтировали кучу дорог, в частности Киев, но по факту что получилось, поменяли верхний слой, который пролежал пару лет всего, вкатали в асфальт кучу бабла, а дорог так и нет.

За последние 3 года, вкатали в асфальт я думаю не меньше бабла, но хоть подход совсем иной, не меняют верхний слой, а делают капитально, меняют и комуникации, и подготовку, и несколько шаров асфальта.

Не понимаю того кто кричит, что дорог в Киеве нет. Почти все Главные дороги построены с нуля, и ездить стало намного приятнее.

В регионах намного все дольше делают, но извините меня, для того что бы постоить с нуля, надо кучу бабла на это выделить, вопрос даже не в том что крадут, даже есть воровать не будут, денег надо надо это все очень много, а у нас нет нефти, айфоны, мерседесы не делают. Да и работники наши не самые лучшие. Так что требовать дороги лучше чем в европе тупо.

И получаеться, люмпены за всю свою жизнь уплатили налогов на 10 м. кв., и кричат, что дороги им подавай и пенсии.