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Додано: Чет 23 тра, 2019 12:04
У нас в городе делали ямочный ремонт во многих местах. За все дороги сказать не могу, но по одной я постоянно езжу ..... через 2 месяца, в месте с дождем, смыло асфальт!!!
Додано: Чет 23 тра, 2019 12:11
Додано: Чет 23 тра, 2019 12:46
Так давайте сравним. Тогда папиредники, кстати, тоже рассказывали о невиданных ранее достижениях
По программе Евро-2012 построено 1719 км дорог. За 2 последних года сделано больше, чем за 19 предыдущих лет.
2 миллиарда долларов и 1719 км.
Кстати, по тогда построенным (капитально отремонтированным) дорогам и сейчас, по большинству даже вполне комфортно, можно ездить, одна лишь дорога Киев-Львов-Полтава-Харьков, протяженностью за 800 км, многого стоит.
А где так реконструировали у Омеляна?
Не участками в 1-5-15 км, кусками разбросанными по стране, а комплексно построили одну-две дороги, в несколько сотен километров? НЕ назовете?
Востаннє редагувалось EKO в Чет 23 тра, 2019 12:52, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Чет 23 тра, 2019 14:37
Re: Омелян повідомив, скільки кілометрів доріг...
он уже написал заявление об увольнении отставке ? генератор фейковых новостей этот омелян шут гороховый. если в заголовке новости Омелян дальше можно не читать .
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 https://2k.livejournal.com/520078.html
Додано: Чет 23 тра, 2019 15:39
Попробую свои доводы привести.
По поводу папиредников, всем известный факт, к евро 2012 типо отремонтировали кучу дорог, в частности Киев, но по факту что получилось, поменяли верхний слой, который пролежал пару лет всего, вкатали в асфальт кучу бабла, а дорог так и нет.
За последние 3 года, вкатали в асфальт я думаю не меньше бабла, но хоть подход совсем иной, не меняют верхний слой, а делают капитально, меняют и комуникации, и подготовку, и несколько шаров асфальта.
Не понимаю того кто кричит, что дорог в Киеве нет. Почти все Главные дороги построены с нуля, и ездить стало намного приятнее.
В регионах намного все дольше делают, но извините меня, для того что бы постоить с нуля, надо кучу бабла на это выделить, вопрос даже не в том что крадут, даже есть воровать не будут, денег надо надо это все очень много, а у нас нет нефти, айфоны, мерседесы не делают. Да и работники наши не самые лучшие. Так что требовать дороги лучше чем в европе тупо.
И получаеться, люмпены за всю свою жизнь уплатили налогов на 10 м. кв., и кричат, что дороги им подавай и пенсии.
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