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Омелян повідомив, скільки
кілометрів доріг...

Омелян повідомив, скільки кілометрів доріг...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 12:04

У нас в городе делали ямочный ремонт во многих местах. За все дороги сказать не могу, но по одной я постоянно езжу ..... через 2 месяца, в месте с дождем, смыло асфальт!!!
сова
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 12:11

  сова написав:У нас в городе делали ямочный ремонт во многих местах. За все дороги сказать не могу, но по одной я постоянно езжу ..... через 2 месяца, в месте с дождем, смыло асфальт!!!

Правильно - немає відповідальності за якість - якби хоча б рік трималося ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 12:46

  maxprofit написав:Треба бути ватним або кремлівським тролем, щоб не бачити відновлених доріг за останні 3,5 років ! В порівнянні з тим , що було до 2015 року - небо і земля.


Так давайте сравним. Тогда папиредники, кстати, тоже рассказывали о невиданных ранее достижениях 8)
По программе Евро-2012 построено 1719 км дорог. За 2 последних года сделано больше, чем за 19 предыдущих лет. https://daily.rbc.ua/rus/show/ukrainski ... 2012144200


2 миллиарда долларов и 1719 км.
Кстати, по тогда построенным (капитально отремонтированным) дорогам и сейчас, по большинству даже вполне комфортно, можно ездить, одна лишь дорога Киев-Львов-Полтава-Харьков, протяженностью за 800 км, многого стоит.
А где так реконструировали у Омеляна?

Не участками в 1-5-15 км, кусками разбросанными по стране, а комплексно построили одну-две дороги, в несколько сотен километров? НЕ назовете? 8)
Востаннє редагувалось EKO в Чет 23 тра, 2019 12:52, всього редагувалось 2 разів.
EKO
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 12:50

это карта без масштаба? в оригинале? тогда поверю...
jr_diava88
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 14:22

Таке може написати той,хто не знімає рожеві окуляри навіть в ночі.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 14:37

Re: Омелян повідомив, скільки кілометрів доріг...

он уже написал заявление об увольнении отставке ? генератор фейковых новостей этот омелян шут гороховый. если в заголовке новости Омелян дальше можно не читать .
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 https://2k.livejournal.com/520078.html
yama
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 15:39

Попробую свои доводы привести.
По поводу папиредников, всем известный факт, к евро 2012 типо отремонтировали кучу дорог, в частности Киев, но по факту что получилось, поменяли верхний слой, который пролежал пару лет всего, вкатали в асфальт кучу бабла, а дорог так и нет.
За последние 3 года, вкатали в асфальт я думаю не меньше бабла, но хоть подход совсем иной, не меняют верхний слой, а делают капитально, меняют и комуникации, и подготовку, и несколько шаров асфальта.
Не понимаю того кто кричит, что дорог в Киеве нет. Почти все Главные дороги построены с нуля, и ездить стало намного приятнее.
В регионах намного все дольше делают, но извините меня, для того что бы постоить с нуля, надо кучу бабла на это выделить, вопрос даже не в том что крадут, даже есть воровать не будут, денег надо надо это все очень много, а у нас нет нефти, айфоны, мерседесы не делают. Да и работники наши не самые лучшие. Так что требовать дороги лучше чем в европе тупо.
И получаеться, люмпены за всю свою жизнь уплатили налогов на 10 м. кв., и кричат, что дороги им подавай и пенсии.
shreader
 
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