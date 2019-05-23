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Омелян повідомив, скільки
кілометрів доріг...

Омелян повідомив, скільки кілометрів доріг...
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 12:04

У нас в городе делали ямочный ремонт во многих местах. За все дороги сказать не могу, но по одной я постоянно езжу ..... через 2 месяца, в месте с дождем, смыло асфальт!!!
сова
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 12:11

  сова написав:У нас в городе делали ямочный ремонт во многих местах. За все дороги сказать не могу, но по одной я постоянно езжу ..... через 2 месяца, в месте с дождем, смыло асфальт!!!

Правильно - немає відповідальності за якість - якби хоча б рік трималося ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 12:46

  maxprofit написав:Треба бути ватним або кремлівським тролем, щоб не бачити відновлених доріг за останні 3,5 років ! В порівнянні з тим , що було до 2015 року - небо і земля.


Так давайте сравним. Тогда папиредники, кстати, тоже рассказывали о невиданных ранее достижениях 8)
По программе Евро-2012 построено 1719 км дорог. За 2 последних года сделано больше, чем за 19 предыдущих лет. https://daily.rbc.ua/rus/show/ukrainski ... 2012144200


2 миллиарда долларов и 1719 км.
Кстати, по тогда построенным (капитально отремонтированным) дорогам и сейчас, по большинству даже вполне комфортно, можно ездить, одна лишь дорога Киев-Львов-Полтава-Харьков, протяженностью за 800 км, многого стоит.
А где так реконструировали у Омеляна?

Не участками в 1-5-15 км, кусками разбросанными по стране, а комплексно построили одну-две дороги, в несколько сотен километров? НЕ назовете? 8)
Востаннє редагувалось EKO в Чет 23 тра, 2019 12:52, всього редагувалось 2 разів.
EKO
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 12:50

это карта без масштаба? в оригинале? тогда поверю...
jr_diava88
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 14:22

Таке може написати той,хто не знімає рожеві окуляри навіть в ночі.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 14:37

Re: Омелян повідомив, скільки кілометрів доріг...

он уже написал заявление об увольнении отставке ? генератор фейковых новостей этот омелян шут гороховый. если в заголовке новости Омелян дальше можно не читать .
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 https://2k.livejournal.com/520078.html
yama
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 15:39

Попробую свои доводы привести.
По поводу папиредников, всем известный факт, к евро 2012 типо отремонтировали кучу дорог, в частности Киев, но по факту что получилось, поменяли верхний слой, который пролежал пару лет всего, вкатали в асфальт кучу бабла, а дорог так и нет.
За последние 3 года, вкатали в асфальт я думаю не меньше бабла, но хоть подход совсем иной, не меняют верхний слой, а делают капитально, меняют и комуникации, и подготовку, и несколько шаров асфальта.
Не понимаю того кто кричит, что дорог в Киеве нет. Почти все Главные дороги построены с нуля, и ездить стало намного приятнее.
В регионах намного все дольше делают, но извините меня, для того что бы постоить с нуля, надо кучу бабла на это выделить, вопрос даже не в том что крадут, даже есть воровать не будут, денег надо надо это все очень много, а у нас нет нефти, айфоны, мерседесы не делают. Да и работники наши не самые лучшие. Так что требовать дороги лучше чем в европе тупо.
И получаеться, люмпены за всю свою жизнь уплатили налогов на 10 м. кв., и кричат, что дороги им подавай и пенсии.
shreader
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 17:03

Re: Омелян повідомив, скільки кілометрів доріг...

  EKO написав:одна лишь дорога Киев-Львов-Полтава-Харьков, протяженностью за 800 км, многого стоит.
А где так реконструировали у Омеляна?

А Ви особисто їздили по цій трасі в сторону Харкова? Нормальна дорога була тільки до межі Київської області, але зараз там вже ями з*являються. Полтавська область вся в ямах з візуалізацією будівництва ще 2-х полос. Харківська область без ям, але і без візуалізації будівництва.
Що до Львівського направлення - всі прикрасно пам*ятаємо розтікання шматків дороги в Рівенській обл.
  shreader написав:За последние 3 года, вкатали в асфальт я думаю не меньше бабла, но хоть подход совсем иной, не меняют верхний слой, а делают капитально, меняют и комуникации, и подготовку, и несколько шаров асфальта.

Але ж і результат тойже. Шматок дорогий, півроку назад тільки ввели в експлуа тацію вже починає просідати, та місцями потребує латок. Це я про продовження будівництва траси Київ - Харків, яке триває досі.
jeugen
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 22:21

Re: Омелян повідомив, скільки кілометрів доріг...

  shreader написав:Не понимаю того кто кричит, что дорог в Киеве нет. Почти все Главные дороги построены с нуля, и ездить стало намного приятнее.


Игде это построены с нуля и какие из них главные?

Проспект Победы, пара км Окружной на Борщаговке, пара км Набережной от Почтовой до моста метро, пару км Олены Телиги и Дружбы Народов.... основные дороги, переложенные за последних 4 года.
Но Боксер-мэр рассказывает про капремонт 800 км из 1637 км всех. За 3 года, с 2015 по 2018.
Половина. Верить или нет? :mrgreen:
Хрещатик? Так нет, в подубитом состоянии после Майдана-2014. Как и весь исторический Подол - там вообще швах :( Может хорошие дороги сделали на новых Позняках? Я наверное пропустил момент когда Урловскую, Драгоманова, Гмыри, Харьковское шоссе, Тростянецкая, Строителей, Киото, Ватутина, Броварской проспект, Набережно-Луговая - уже капитально отремонтировали? Дарницкое шоссе по которому каждый день десятки тысяч машин ездят а на ней нет разметки, фонари не горят и ямы по колено? Или вышеперечисленные улицы - не главные дороги?
Только по любой из них в день проезжает больше машин чем живет жителей в каком нибудь райцентре Украины.

И насчет "Почти все Главные дороги построены с нуля" :lol:

Из тех 3 улиц что я сам лично видел как делали - все ограничилось банальной переустановкой бордюрного камня и заменой верхнего 6 см слоя асфальта. А кое где, даже тротуары только с одной стороны переложили, а на другой и не меняли ничего. И дороги те уже паутиной пошли, естественно.
EKO
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 14:34

EKO
Возможно все сводиться к тому, что кто в каком районе живет:)
Я со стороны одессы, езжу на работу на метро голосеевская, по Глушкова - васильковская, полностью новая дорога.
Часто в аэропорт борисполь еду, так же этими же дорогами, только выезжаю на сапернослобидскую, и дальше на борисполькую, тоже вся дорога новая, когда еду в час пик, то через академика заболотного, которую тоже с нуля сделали.
Когда еду в центр, то действительно несколько км окружной еще не доделали, но большую часть уже отремонтировали и довольно неплохо.
Я не хвалю ни в коем случае, но в наших реалиях я ставлю себя на место того кто это все делаюет, и я понимаю, что ресурс ограничен, сам не украдешь, то дальше по цепочке будут воровать обычные люди, которые среди нас живут и кричат как все плохо.
shreader
 
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