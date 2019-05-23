Омелян повідомив, скільки кілометрів доріг...

Ну так с этого и надо было начинать
И, чтобы не быть голословным, насчет качества ремонта киевских дорог. Вот нашел в картинках.
Данное покрытие должно было оставаться в идеальном состоянии минимум 3 года, но уже весной 2018-го работникам «Киевавтодора» пришлось устранять многочисленные трещины, образовавшиеся на дорожном полотне. То есть оно не выдержало и полугода... Журналисты выяснили, что причиной растрескивания дорожного полотна стал некачественный ремонт, при проведении которого был заменен только верхний слой асфальта. В то время, как нижние слои, давно отслужившие положенный срок в 25-40 лет, остались на месте.
Это касаемо того, что наш балабол-мер везде рассказывает, что при нем, в отличии от папиредников, все дороги в Киеве делаются качественно