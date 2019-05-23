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Омелян повідомив, скільки
кілометрів доріг...

Омелян повідомив, скільки кілометрів доріг...
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  #<123
Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2019 15:31

Re: Омелян повідомив, скільки кілометрів доріг...

  shreader написав:и я понимаю, что ресурс ограничен, сам не украдешь, то дальше по цепочке будут воровать


Ну так с этого и надо было начинать 8)
И, чтобы не быть голословным, насчет качества ремонта киевских дорог. Вот нашел в картинках.



Данное покрытие должно было оставаться в идеальном состоянии минимум 3 года, но уже весной 2018-го работникам «Киевавтодора» пришлось устранять многочисленные трещины, образовавшиеся на дорожном полотне. То есть оно не выдержало и полугода... Журналисты выяснили, что причиной растрескивания дорожного полотна стал некачественный ремонт, при проведении которого был заменен только верхний слой асфальта. В то время, как нижние слои, давно отслужившие положенный срок в 25-40 лет, остались на месте.
http://my-obolon.kiev.ua/novosti/otremo ... inami.html


Это касаемо того, что наш балабол-мер везде рассказывает, что при нем, в отличии от папиредников, все дороги в Киеве делаются качественно 8)
EKO
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