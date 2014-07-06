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Як розселятимуть "хрущовки"

Як розселятимуть "хрущовки"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 13:20

Як розселятимуть "хрущовки"

Пропонуємо до обговорення:
В Україні, якщо не почати знесення або капітальний ремонт "хрущовок".

Дивися повний текст Як розселятимуть \"хрущовки\".
R2
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Новые 25 этажные дома будут строить с подземными двухуровневыми парковками?
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 13:43

Облегчают рейдерство. Хотя рейдеры и без их законов прекрасно справляются-заселяют бомжей,выкупают в доме одну-две квартиры и над ними ломают крышу,выносят зимой окна. Ещё один способ поджоги. А самое главное никто не вспоминает,что неприкосновенность жилища гарантирована Конституцией. Которой данный законопроект прямо противоречит. Т.к никакие 75% соседей не могут решать за гражданина,желает ли он покинуть свой дом или нет. Да ещё и во временное жилище,ага. Общежитие на окраине,с общими кухней,душем и сортиром.Там все и закончится.
LuckyG
 
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