В Україні, якщо не почати знесення або капітальний ремонт "хрущовок".
Дивися повний текст Як розселятимуть \"хрущовки\".
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Додано: Чет 23 тра, 2019 13:20
Як розселятимуть "хрущовки"
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Як розселятимуть \"хрущовки\".
Додано: Чет 23 тра, 2019 13:20
Новые 25 этажные дома будут строить с подземными двухуровневыми парковками?
Додано: Чет 23 тра, 2019 13:43
Облегчают рейдерство. Хотя рейдеры и без их законов прекрасно справляются-заселяют бомжей,выкупают в доме одну-две квартиры и над ними ломают крышу,выносят зимой окна. Ещё один способ поджоги. А самое главное никто не вспоминает,что неприкосновенность жилища гарантирована Конституцией. Которой данный законопроект прямо противоречит. Т.к никакие 75% соседей не могут решать за гражданина,желает ли он покинуть свой дом или нет. Да ещё и во временное жилище,ага. Общежитие на окраине,с общими кухней,душем и сортиром.Там все и закончится.
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