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Як розселятимуть "хрущовки"

Як розселятимуть "хрущовки"
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 13:20

Як розселятимуть "хрущовки"

Пропонуємо до обговорення:
В Україні, якщо не почати знесення або капітальний ремонт "хрущовок".

Дивися повний текст Як розселятимуть \"хрущовки\".
R2
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 13:20

Новые 25 этажные дома будут строить с подземными двухуровневыми парковками?
111111111
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 13:43

Облегчают рейдерство. Хотя рейдеры и без их законов прекрасно справляются-заселяют бомжей,выкупают в доме одну-две квартиры и над ними ломают крышу,выносят зимой окна. Ещё один способ поджоги. А самое главное никто не вспоминает,что неприкосновенность жилища гарантирована Конституцией. Которой данный законопроект прямо противоречит. Т.к никакие 75% соседей не могут решать за гражданина,желает ли он покинуть свой дом или нет. Да ещё и во временное жилище,ага. Общежитие на окраине,с общими кухней,душем и сортиром.Там все и закончится.
LuckyG
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 14:34

У меня кв. в хрущевке. Я недавно закончила ремонт. И на х*******я мне это. Район тихий, зеленый. А какие то м ******* будут мне указывать где жить?????
сова
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 14:38

  сова написав:У меня кв. в хрущевке. Я недавно закончила ремонт. И на х*******я мне это. Район тихий, зеленый. А какие то м ******* будут мне указывать где жить?????

А если не захотят, отключим газ. :D
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 14:53

Отключат газ ... выбью глаз!!!! Не имеют права по конституции. Дом в нормальном состоянии.
сова
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 15:07

Закон однозначно не первый на очереди, то что важно людям, это одна квартира - одно паркоместо! И пусть хотят - строят, не хотят - не строят.
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 15:30

"В платежах за содержание дома капитальный ремонт не включен, поэтому, по идее, каждые 10-15 лет украинцы должны были сами собирать шестизначные суммы для ремонта или замены лифтов, утепления стен, реконструкции, укрепления, замены окон в подъездах и т.д."

Сечас - да, не включен, а за те года, когда был включен, капремонт делать будут? Или эти деньги уже честно украдены?
coulthard
 
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