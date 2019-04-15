Фахівці в сфері компослуг вважають, що видача субсидій готівкою себе виправдала не повною мірою, оскільки була непідготовленою.
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Додано: Нед 26 тра, 2019 17:23
У кого відберуть субсидію готівкою
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У кого відберуть субсидію готівкою.
Додано: Нед 26 тра, 2019 20:03
Субсидии должны поступать на отдельный картсчёт, типа "коммунальный", откуда перечисляться могут только на расчётные счета коммунальных служб. Раз в год, по окончании отопительного сезона при предъявлении справки об отсутствии задолженности за коммунальные услуги, остатки можно снять наличкой.
Додано: Нед 26 тра, 2019 22:21
Что за чушь несёт Никончук, как это не разобрались с выплатами, разве человек не знает сумму своего дохода и размер субсидии ? Меня взбесило то, что субсидию за апрель дали в три раза больше , решил отправить обратно через ощадбанк сказали комиссия комиссия 25 гр. а в привате 50 !!!! Почему я должен из своей пенсии платить комиссию ?????!!!!!
Додано: Пон 27 тра, 2019 01:21
Re: У кого відберуть субсидію готівкою
можно и проще - чтобы с этого спецкартсчета деньги списывались автоматически, а по истечении отопит. сезона - блокировка снятия средств отключалась.
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