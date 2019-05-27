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Коломойський виступив за
оголошення Україною дефолту —...

Коломойський виступив за оголошення Україною дефолту —...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 78910
Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 19:16

  freeze написав:
  shapo написав:
  greghim написав: Что потом стало на бездолларье мы все знаем.


А за счет чего сейчас живет Украина?


В отличие от СССР, который как я понял делал индустриализацию за счет сырья, у нас вместо сырья выступают кредиты и заимствования. Только еще отличие - кредиты и долги есть, а индустриализации таки нет.

У нас сырьё - это люди
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 09:55

  greghim написав:Волгарь А как ты думаешь, на какие бабки в СССР проводили индустриализацию?
Так я расскажу, за доллары, покупая технологии и нанимая зарубежных специалистов. Но для этого доллары нужно было купить за счет продажи украинского зерна в первой половине зо-х годов, но рынок зерна быстро упал (привет Голодомор) и стало понятно что на этом много не заработаешь. И начались времена расцвета ГУЛАГ-а, "Ежовщина". В тех лагерях на дальнем севере в основном занимались добычей золота, оловянных, урановых руд. Но в основном золота - следующий источник долларов для индустриализации. После 2-й мировой нужны были руки для восстановления разрушенного, потому в 40-вых ГУЛАГ новой рабсилой не слишком пополнялся. А начиная с середины 50-х нашли новый, более легкий и успешный источник долларов - продавать нефть, который успешно просуществовал до 80-х. Что потом стало на бездолларье мы все знаем.

Прости, это ТЫ МНЕ будешь рассказывать? Да я с ТОБОЙ и ТАКИМИ КАК ТЫ....
ТЫ понятия не имеешь о том, о чем пишешь. Весь экспорт зерна СССР в 20-х начала 30-х годов не превышал 300 млн. пудов в год (против 800 млн. - 1 млрд. довоенных). Товарность крестьянских хозяйств СССР была настолько низкой, что даже в хорошие времена (25-27-ой год) при сборах в 4,5 млрд. пудов не было уверенности в устойчивом снабжении хлебом городского населения (20% всего населения страны). Да и масштабы импорта оборудования в ТВОИХ представлениях в годы пятилеток сильно преувеличены - для СТЗ его закупили на 25 млн. червонных рублей, для ГАЗа -на 35, для Днепрогэса -менее, чем на 30 (т.е. 20-25 т золота в эквиваленте). Кстати вся добыча золота в предвоенном СССР не превышала никогда 150 т в год, самый удачный год Колымы (40-ой) -90 т в год (сейчас одна РФ добывает 300 т в год). А вот долги у СССР перед поставщиками оборудования с запада были огромные -1,5 млрд. червоных рублей на начало 34-го года (более 1200 т золота в эквиваленте). За счет этого в реале и шла индустриализация (которые погасили лишь к началу 40-х). И украинское зерно в этом процессе не сыграло вообще никакой роли. Чудовищный голод 33-го (в УССР вместо обычных 450 тыс. умерло более 1,8 млн. человек) был результатом не форсированного экспорта зерна (он-то как раз сократился до минимума), а абсолютно абсурдистской экономической политики советского руководства, фактически уничтожившего сельское хозяйство страны. Справедливости ради необходимо отметить, что голод в тот год был спутником не только УССР - вместо обычных 2,5 млн. смертей, их в СССР было зарегистрировано по всей стране аж 6 млн!, а около 1,5 млн. жителей Казахстана и Средней Азии сбежало от голода и коллективизации за границу.
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 16:10

  Волгарь написав:Чудовищный голод 33-го (в УССР вместо обычных 450 тыс. умерло более 1,8 млн. человек) был результатом не форсированного экспорта зерна (он-то как раз сократился до минимума)


Вот как откроет иногда волгарь методичку, да как начнет постить всякий бред...

А потом пытается изображать из себя крупного специалиста по истории и экономике, "пишущего всегда только правду".
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 23:19

Re: Коломойський виступив за оголошення Україною дефолту —..

Дискуссия абсурдна.
Не важно дефолт или нет, точнее не с этого нужно начинать.
Начинать нужно с определения конечной цели для страны - построить нормальную конкурентоспособную экономику, увеличить ввп в разы, равенство перед законом, уровень жизни, внутренний спрос и тд.
а дефолт или нет - это ни о чем. наверняка стоит вести переговоры об изменении условий тех долгов, что имеем сейчас (спс яреське, яценюку и пете со всей шоблой воров) и цивилизованно идти дальше. т.к. ни о каком развитии не может быть и речи при нынешних кабальных условиях. (я бы от имени какого-то нардепа подал в суд и через суд запретил выплачивать эти долги до выяснения всех обстоятельств "державної зради", а так все вышеперечисленные тут же удерут в штаты, а яреська не приедет отчитываться... ну нельзя же нарушить решение суда, да?)
п.с. конечно, беня за дефолт - он в кеше и просто скупит все.
jj1981ua
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2019 08:21

  Игорь Алексеевич написав:вот все здесь пишут про зростання экономики и улучшения фин.состояния в стране.
так это при помощи только денег мвф.
т.е. берём 5млрд. отдаём 2 млрд.
всё равно долг нарастает ежегодно и не в этом году так в след.или в 21 придётся объявит - дефо. :roll:

дивись, якщо економiка росте, тих же 3%, то кожних року можна нарощувати борг на кiлька ярдiв, понижуючи % обслуговування.
тобто якщо у 2017 ВВП 110 ярдiв $, а в 2018 буде 113 ярдiв $, а 2019 116 ярдiв $,
то можна вiдносно 2017 наростити борг на 3ярди, заодно перекридитуватися пiд менший % (напр. пiд 5% а не 10%)
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2019 08:24

  Джон написав:
  Игорь Алексеевич написав:вот все здесь пишут про зростання экономики и улучшения фин.состояния в стране.

Пишут чепуху. Брать в кредит а потом для покрытия кредита еще кредит, это то чем занимался ПАП и его команда во время своей каденции.. в общем да какое то время такая пирамида будет поддерживать иллюзию "роста экономики"...Вообще при росте с 2014-2019 годы роста тарифов, цен на продукты, энергоносители.. в среднем от 300% и выше называть "ростом экономики"?? Падение национальной валюты более чем 3,5 раза это тоже "рост экономики"? То что же тогда падение ???? Мы по факту и так живем в состоянии перманентного дефолта.
PS.. а насчет "будут работать по 12 часов за 200 баксов... очереди за едой.." Тут надо понимать что за 200 баксов ...имея биометрию и безвиз просто пошлют). Нельзя сравнивать 90-е и сейчас. Тогда заробитчан как класс почти не было, кроме того в большинстве у людей денег не было, да и имущество распиливали более государственное под видом приватизации. А сейчас насчет "скупить за копейки")) идите застройщику скажите что дефолт и вы тут такой белый и пушистый) скупать за копейки пришли )).. вам там быстро "правду жизни" расскажут)насчет "по дешевке бо дефолт".
PPS Пострадает тот кто например накупил облигаций ОВГЗ... тут спору нет..НО надо понимать что это небольшая часть населения страны а в большинстве или иностранные инвесторы или наши барыги-офшорники.
Вот страна-агрессор неплохо так 17 августа 1998 года объявила дефолт. И что? с 6 до 20 вырос вечнодеревянный... так и у нас гривна выросла с 8 до 28 и что?

Беня, перелогiнся
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2019 08:28

  Tegularius написав:В РФ в 1998 был дефолт. Год-два было тяжело, затем начался бурный рост.

за рiк-два тут ще виiде кiлька областей на заробiтки,
не буде кому той рiст робити.
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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