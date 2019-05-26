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Луценко назвав три "корупційні дірки", через які держава...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 27 тра, 2019 13:29
Пропонуємо до обговорення:
За три роки 125 млрд грн повернуті від корупціонерів до державного бюджету.
Дивися повний текст Луценко назвав три \"корупційні дірки\", через які держава втрачає гроші
.
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Додано: Пон 27 тра, 2019 13:34
Первая дыра луценко, вторая гройсман и третья аваков?
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