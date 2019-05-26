За три роки 125 млрд грн повернуті від корупціонерів до державного бюджету.
Дивися повний текст Луценко назвав три \"корупційні дірки\", через які держава втрачає гроші.
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Додано: Пон 27 тра, 2019 13:29
Луценко назвав три "корупційні дірки", через які держава...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Луценко назвав три \"корупційні дірки\", через які держава втрачає гроші.
Додано: Пон 27 тра, 2019 13:49
Два года индеец Зоркий Глаз провел в тюрьме у шерифа
И только на третий год он заметил, что в камере не хватает одной стены
Додано: Пон 27 тра, 2019 14:02
Собственно констатирован факт, что за время новой власти ничего из проблем не решено. Что до Проззоро, да закупки стали более прозрачными, но не более. "Правильно" пропиши требования и счастье улыбнется тебе
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