Finance.ua: 5 цікавих карток від невеликих банків

Варті уваги платіжні картки, про які багато хто не знає Більшість клієнтів, як правило, користується платіжними картками великих відомих банків. Адже що більший банк – то більші його рекламні бюджети. Він може собі дозволити розповісти про свої продукти з білбордів, телеекранів, радіоприймачів. Але в Україні є і невеликі банки, для яких це недозволена розкіш. І у них теж є картки, цікаві, але про них багато хто не знає. Finance.ua розповість про п'ять цікавих платіжних карток від невеликих банків.
почему ни в одном обзоре карт нет параметра "стоимость и удобство пополнения наличными"? я например рассматриваю только те карты, в которые могу залить нал бесплатно... это Моно через "ibox" и Приват через свою сеть терминалов.... неужели нет больше вариантов? отстегивать по одному проценту на каждом этапе движения денег это совсем не интересно... может быть я могу себе это позволить, но смысл?
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Tamagoch написав:почему ни в одном обзоре карт нет параметра "стоимость и удобство пополнения наличными"? я например рассматриваю только те карты, в которые могу залить нал бесплатно... это Моно через "ibox" и Приват через свою сеть терминалов.... неужели нет больше вариантов? отстегивать по одному проценту на каждом этапе движения денег это совсем не интересно... может быть я могу себе это позволить, но смысл?
Карты Конкорд можно пополнять без комиссии в приват/ibox/easypay.