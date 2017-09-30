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Изменения в налоговый кодекс
Украины. >100евро - расстрел

Изменения в налоговый кодекс Украины. >100евро - расстрел
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 18:58

Изменения в налоговый кодекс Украины. >100евро - расстрел

Изменения в налоговый кодекс Украины



Уважаемые клиенты.

Напоминаем, с 1 июля 2019 вступят в силу новые изменения в налоговый кодекс Украины, которые вводят новые условия налогообложения международных посылок.

Согласно новым правилам для получения международных почтовых посылок без налогообложения необходимо соблюсти требования:

Для физических лиц - стоимость товаров в каждой посылке не должна превышать эквивалент 100 евро.

Ранее, лимит стоимости посылок для физических лиц оставался в эквиваленте 150 евро, а 1 июля 2019 уменьшается на треть. Эти изменения автоматически будут применены ко всем посылкам которые зайдут на таможенную территорию Украины с 1 июля 2019 года.


С уважением,
Команда Meest-America.


ЗЕ реформа! :mrgreen: :mrgreen:
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 19:12

  proftpd66 написав:Изменения в налоговый кодекс Украины



Уважаемые клиенты.

Напоминаем, с 1 июля 2019 вступят в силу новые изменения в налоговый кодекс Украины, которые вводят новые условия налогообложения международных посылок.

Согласно новым правилам для получения международных почтовых посылок без налогообложения необходимо соблюсти требования:

Для физических лиц - стоимость товаров в каждой посылке не должна превышать эквивалент 100 евро.

Ранее, лимит стоимости посылок для физических лиц оставался в эквиваленте 150 евро, а 1 июля 2019 уменьшается на треть. Эти изменения автоматически будут применены ко всем посылкам которые зайдут на таможенную территорию Украины с 1 июля 2019 года.


С уважением,
Команда Meest-America.


ЗЕ реформа! :mrgreen: :mrgreen:


Этот Закон принят еще в прошлом году,причём тут Зе-реформа?
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 20:31

  Bayern написав:
  proftpd66 написав:Изменения в налоговый кодекс Украины



Уважаемые клиенты.

Напоминаем, с 1 июля 2019 вступят в силу новые изменения в налоговый кодекс Украины, которые вводят новые условия налогообложения международных посылок.

Согласно новым правилам для получения международных почтовых посылок без налогообложения необходимо соблюсти требования:

Для физических лиц - стоимость товаров в каждой посылке не должна превышать эквивалент 100 евро.

Ранее, лимит стоимости посылок для физических лиц оставался в эквиваленте 150 евро, а 1 июля 2019 уменьшается на треть. Эти изменения автоматически будут применены ко всем посылкам которые зайдут на таможенную территорию Украины с 1 июля 2019 года.


С уважением,
Команда Meest-America.


ЗЕ реформа! :mrgreen: :mrgreen:


Этот Закон принят еще в прошлом году,причём тут Зе-реформа?


ЗЕ реформаторы сделают 300 евро? :mrgreen: нет, не демаю
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 21:02

  proftpd66 написав:ЗЕ реформаторы сделают 300 евро?


То есть претензий к тем, кто сделал 100 евро у вас нет?
Bayern
 
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