Усі товари, що перевищуватимуть еквівалент 100 євро будуть оподатковуватись.
Дивися повний текст Із 1 липня діятимуть нові правила отримання посилок з-за кордону.
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Додано: Вів 04 чер, 2019 08:58
Із 1 липня діятимуть нові правила отримання посилок з-за...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Із 1 липня діятимуть нові правила отримання посилок з-за кордону.
Додано: Вів 04 чер, 2019 08:58
Почему одни покупая товар здесь должны платить 20%, а другие покупая товар там не должны?
При этом, покупая здесь одни вкладывают деньги в нашу страну, а другие покупая там не вкладывают.
Не кажется что как то не честно? Ищите здесь тех кто налоги не хочет платить и даете попущения другим. Я при таком раскладе тоже не хочу налоги платить.
Это для тех кто думает что типа барыги(не в обиду предпринимателям, сам такой) дерут в три шкуры. Барыги еще и налоги на таможне оплачивают. А в три шкуры это государство заставляет брать.
Конечно будут развиваться всякие ебе..и и али, когда налог никто не стрижет. Вы попробуйте свой товар без налогов туда отправить.
Додано: Вів 04 чер, 2019 09:09
Опять хотят обворовать, и обмануть. Фактурная стоимость - это стоимость товара плюс стоимость пересылки. Учесть это будет - практически невозможно.
Пока Порошенко не сядет, или не убежит, будет бардак.
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