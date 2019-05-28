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Із 1 липня діятимуть нові правила
отримання посилок з-за...

Із 1 липня діятимуть нові правила отримання посилок з-за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2019 08:58

Із 1 липня діятимуть нові правила отримання посилок з-за...

Пропонуємо до обговорення:
Усі товари, що перевищуватимуть еквівалент 100 євро будуть оподатковуватись.

Дивися повний текст Із 1 липня діятимуть нові правила отримання посилок з-за кордону.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2019 08:58

Почему одни покупая товар здесь должны платить 20%, а другие покупая товар там не должны?
При этом, покупая здесь одни вкладывают деньги в нашу страну, а другие покупая там не вкладывают.
Не кажется что как то не честно? Ищите здесь тех кто налоги не хочет платить и даете попущения другим. Я при таком раскладе тоже не хочу налоги платить.
Это для тех кто думает что типа барыги(не в обиду предпринимателям, сам такой) дерут в три шкуры. Барыги еще и налоги на таможне оплачивают. А в три шкуры это государство заставляет брать.
Конечно будут развиваться всякие ебе..и и али, когда налог никто не стрижет. Вы попробуйте свой товар без налогов туда отправить.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2019 09:09

Опять хотят обворовать, и обмануть. Фактурная стоимость - это стоимость товара плюс стоимость пересылки. Учесть это будет - практически невозможно.
Пока Порошенко не сядет, или не убежит, будет бардак.
zloy_ukr
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