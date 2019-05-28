Із 1 липня діятимуть нові правила отримання посилок з-за...

Додано: Вів 04 чер, 2019 08:58

Почему одни покупая товар здесь должны платить 20%, а другие покупая товар там не должны?

При этом, покупая здесь одни вкладывают деньги в нашу страну, а другие покупая там не вкладывают.

Не кажется что как то не честно? Ищите здесь тех кто налоги не хочет платить и даете попущения другим. Я при таком раскладе тоже не хочу налоги платить.

Это для тех кто думает что типа барыги(не в обиду предпринимателям, сам такой) дерут в три шкуры. Барыги еще и налоги на таможне оплачивают. А в три шкуры это государство заставляет брать.

Конечно будут развиваться всякие ебе..и и али, когда налог никто не стрижет. Вы попробуйте свой товар без налогов туда отправить.