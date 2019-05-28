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Із 1 липня діятимуть нові правила
отримання посилок з-за...

Із 1 липня діятимуть нові правила отримання посилок з-за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2019 17:54

  freeze написав:
NetSerpent написав:Я тільки "за" щоби чесний і мудрий президент Зеленський відмінив цей несправедливий закон, прийнятий ганебним офшорним баригою Порошенком. Але такого не трапиться. Не здогадуєтеся, чому?


Странный вопрос, ни Зеленский, ни Гройсман не имеют полномочий отменять принятые Радой законы, которые уже вступили в действие.
Просите у Пагубия отменить, члена партии офшорного барыги.

Или голосуйте на новых выборах за тех, кто отвечает вашим экономическим интересам.


Даешь новые выборы каждый месяц! А то ведь каждый месяц появляются какие-то новые зрады и зубожиння, пересичному и вздохнуть нельзя спокойно.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2019 19:28

Re: Із 1 липня діятимуть нові правила отримання посилок з-за

  p_a_l написав:При этом, покупая здесь одни вкладывают деньги в нашу страну, а другие покупая там не вкладывают.

Вы хотите сказать, что барыги, занимающиеся перепродажей забугорного ширпотреба втридорога, много денег вложили в эту страну?!

  p_a_l написав:Это для тех кто думает что типа барыги(не в обиду предпринимателям, сам такой) дерут в три шкуры. Барыги еще и налоги на таможне оплачивают. А в три шкуры это государство заставляет брать.

На таможне не платят налоги. Там обычные люди платят пошлину, акциз и НДС. Барыги же там платят только мзду. Угадайте, что больше.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2019 22:04

Итого, если товар стоит 100 евро, то с налогами он стоит 132% нехило так! Целая 1/3 налоги!!! а плюс еще плата за пересылку.
Может я не правильно посчитала? Поправьте если что.
Juna
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2019 22:56

Re: Із 1 липня діятимуть нові правила отримання посилок з-за

до 100 евро - налогом не облагают.
siverin_serg
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Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2019 22:57

Re: Із 1 липня діятимуть нові правила отримання посилок з-за

эх какие же вы далекие ... от границы . Объясню : в Польше НДС компенсируют живим деньгами , условия заполнить бумажку и при следующем приезде в Польшу в магазине показать эту бумажку проштампованную на границе и чек. Специально для НАШИХ на самой границе построены супермаркеты к которым идет прямая маршрутка с остановкой за 100 метров от КПП, схема проста купил там товар до 500 евро до 50 кг на 1 рыло привез в Украину и продал , на следующий визит в Польшу показал бумажку и чек и получил налом 100 евро обратно. Так работает до 90% интернет магазинов. Более крупные интернет магазины не заморачиваясь отправляют прямо с Польши товар Мист Экспрессом прямо на покупателя в Украине , опять таки при цене там до 500 евро и до 50 кг ( по моему такие раньше были\ сейчас безналоговые возможности ввоза в Украину ) ну и при следующем визите в Польшу опять таки компенсируют 20% , правда сам бюрократический механизм уже не знаю . Так что это конец эпохи дешевой быт техники из https://mediamarkt.pl/ по цене https://mediamarkt.pl/ а продавец часто брал по какой акции и получалось тут еще и чуть дешевле чем в https://mediamarkt.pl/ курс сможете посмотреть цены в укр интернет магазинах тоже у официалов и у контрабандистов сразу по цене увидите разниц.
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 https://2k.livejournal.com/520078.html
yama
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Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2019 09:06

yama, при Яныке было 300 евро. Яценюк урезал до 150 евро.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2019 10:00

phantom_systems
при Яныке было 300 евро. Яценюк урезал до 150 евро.

При Порошенко - стало 100 евро (вместе с доставкой).
При Зеленском - ...
Пока Порошенко не сядет, или не убежит, будет бардак.
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2019 11:13

чтобы корова давала больше молока её нужно больше доить ?
cia
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2019 13:53

  cia написав:чтобы корова давала больше молока её нужно больше доить ?


Чтобы с коровы была больше прибыль, нужно её поменьше кормить и побольше доить, как-то так
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titanik
 
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