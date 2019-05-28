Із 1 липня діятимуть нові правила отримання посилок з-за...

Додано: Вів 04 чер, 2019 22:57

эх какие же вы далекие ... от границы . Объясню : в Польше НДС компенсируют живим деньгами , условия заполнить бумажку и при следующем приезде в Польшу в магазине показать эту бумажку проштампованную на границе и чек. Специально для НАШИХ на самой границе построены супермаркеты к которым идет прямая маршрутка с остановкой за 100 метров от КПП, схема проста купил там товар до 500 евро до 50 кг на 1 рыло привез в Украину и продал , на следующий визит в Польшу показал бумажку и чек и получил налом 100 евро обратно. Так работает до 90% интернет магазинов. Более крупные интернет магазины не заморачиваясь отправляют прямо с Польши товар Мист Экспрессом прямо на покупателя в Украине , опять таки при цене там до 500 евро и до 50 кг ( по моему такие раньше были\ сейчас безналоговые возможности ввоза в Украину ) ну и при следующем визите в Польшу опять таки компенсируют 20% , правда сам бюрократический механизм уже не знаю . Так что это конец эпохи дешевой быт техники изпо ценеа продавец часто брал по какой акции и получалось тут еще и чуть дешевле чем вкурс сможете посмотреть цены в укр интернет магазинах тоже у официалов и у контрабандистов сразу по цене увидите разниц.