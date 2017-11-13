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Куди можна полетіти Ryanair і Wizz Air з України за 30 євро
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Додано: Чет 06 чер, 2019 08:41
Пропонуємо до обговорення:
Лоу-кости Ryanair і Wizz Air оголосили розпродаж квитків на літо.
Дивися повний текст Куди можна полетіти Ryanair і Wizz Air з України за 30 євро
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R2
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Додано: Чет 06 чер, 2019 08:41
Понятно, что распродажа именно на те направления, куда летом особо никто и не летает)))
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vetka
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Додано: Чет 06 чер, 2019 08:48
Ну и не правда это?
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platan_av
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Додано: Чет 06 чер, 2019 09:56
весь вопрос в том, что благодаря злочинным папередникам есть возможность за 30 евро смотаться туда-обратно на пару дней в европу
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kirsh
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Додано: Чет 06 чер, 2019 10:09
kirsh
Или на всегда
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Rainbow
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Додано: Чет 06 чер, 2019 10:19
Rainbow
ну это кому как...
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kirsh
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Додано: Чет 06 чер, 2019 10:26
kirsh написав:
весь вопрос в том, что благодаря злочинным папередникам есть возможность за 30 евро смотаться туда-обратно на пару дней в европу
тогда давайте еще поклонимся папиредникам папиредников, что появился WiZZair, что отстроили площадки (аэропорты) под Евро-2012 для приема литаков и т.д.
Не хотите?
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Додано: Чет 06 чер, 2019 10:43
kirsh написав:
весь вопрос в том, что благодаря злочинным папередникам есть возможность за 30 евро смотаться туда-обратно на пару дней в европу
за 30 евро туда-обратно вряд ли получится, так как обратный билет как правило будет стоить в 1,5-2 раза больше...
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Vagabondo
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Додано: Чет 06 чер, 2019 11:22
Конкуренция это всегда хорошо
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cia
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Додано: Чет 06 чер, 2019 11:29
Vagabondo написав: kirsh написав:
весь вопрос в том, что благодаря злочинным папередникам есть возможность за 30 евро смотаться туда-обратно на пару дней в европу
за 30 евро туда-обратно вряд ли получится, так как обратный билет как правило будет стоить в 1,5-2 раза больше...
это все ***. Если вы берете лоукостером билет в какие-то ипеня, например, вместо Мюнхена - Меммингейм, вместо Кельна - Дюссельдорф и т.д. постоянно теряешь кучу времени и сомнительно экономишь, бо брать напрокат тачку либо искать электричку, за которую, почему-то надо платить.
Я уже не говорю про багаж, об этом не писал только ленивый.
в этих литаках, некоторых, особо дешевых, уже воду бесплатно не попросишь
лажа и развод.
за исключением случаев, когда у вас есть свое жилье и тачка в пункте А и пункте Б
но это шутка
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