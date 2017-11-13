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Куди можна полетіти Ryanair і
Wizz Air з України за 30 євро

Куди можна полетіти Ryanair і Wizz Air з України за 30 євро
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #1234>
Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2019 08:41

Куди можна полетіти Ryanair і Wizz Air з України за 30 євро

Пропонуємо до обговорення:
Лоу-кости Ryanair і Wizz Air оголосили розпродаж квитків на літо.

Дивися повний текст Куди можна полетіти Ryanair і Wizz Air з України за 30 євро.
R2
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Робот новин
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2019 08:41

Понятно, что распродажа именно на те направления, куда летом особо никто и не летает)))
vetka
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2019 08:48

Ну и не правда это?
platan_av
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Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2019 09:56

весь вопрос в том, что благодаря злочинным папередникам есть возможность за 30 евро смотаться туда-обратно на пару дней в европу
kirsh
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2019 10:09

kirsh
Или на всегда :D
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2019 10:19

Rainbow
ну это кому как... :)
kirsh
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2019 10:26

  kirsh написав:весь вопрос в том, что благодаря злочинным папередникам есть возможность за 30 евро смотаться туда-обратно на пару дней в европу

тогда давайте еще поклонимся папиредникам папиредников, что появился WiZZair, что отстроили площадки (аэропорты) под Евро-2012 для приема литаков и т.д.
Не хотите?
sequence
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2019 10:43

  kirsh написав:весь вопрос в том, что благодаря злочинным папередникам есть возможность за 30 евро смотаться туда-обратно на пару дней в европу

за 30 евро туда-обратно вряд ли получится, так как обратный билет как правило будет стоить в 1,5-2 раза больше...
Vagabondo
 
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Конкуренция это всегда хорошо
cia
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Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2019 11:29

  Vagabondo написав:
  kirsh написав:весь вопрос в том, что благодаря злочинным папередникам есть возможность за 30 евро смотаться туда-обратно на пару дней в европу

за 30 евро туда-обратно вряд ли получится, так как обратный билет как правило будет стоить в 1,5-2 раза больше...

это все ***. Если вы берете лоукостером билет в какие-то ипеня, например, вместо Мюнхена - Меммингейм, вместо Кельна - Дюссельдорф и т.д. постоянно теряешь кучу времени и сомнительно экономишь, бо брать напрокат тачку либо искать электричку, за которую, почему-то надо платить.
Я уже не говорю про багаж, об этом не писал только ленивый.
в этих литаках, некоторых, особо дешевых, уже воду бесплатно не попросишь
лажа и развод.
за исключением случаев, когда у вас есть свое жилье и тачка в пункте А и пункте Б :) но это шутка
sequence
 
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