Середня ціна за метр квадратний у новобудовах Києва за місяць зросла на 3%.
Дивися повний текст Ціни на квартири у новобудовах Києва підскочили: причини.
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Додано: Суб 08 чер, 2019 10:04
Ціни на квартири у новобудовах Києва підскочили: причини
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Дивися повний текст Ціни на квартири у новобудовах Києва підскочили: причини.
Додано: Суб 08 чер, 2019 10:09
Re: Ціни на квартири у новобудовах Києва підскочили: причини
Снова буиттокадаражать (с)?
Додано: Суб 08 чер, 2019 13:51
Re: Ціни на квартири у новобудовах Києва підскочили: причини
пишут, что дорожает в основном бизнес и комфорт...но выгребается почему-то эконом.
Додано: Суб 08 чер, 2019 15:06
Отсутствие покупателей только в старом фонде новострой выкупается ещё до здачи. По крайней мере Киев центральные районы
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