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Ціни на квартири у новобудовах
Києва підскочили: причини

Ціни на квартири у новобудовах Києва підскочили: причини
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2019 10:04

Ціни на квартири у новобудовах Києва підскочили: причини

Пропонуємо до обговорення:
Середня ціна за метр квадратний у новобудовах Києва за місяць зросла на 3%.

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R2
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Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2019 10:04

При отсутствии покупателей цену можно ставить любую.
Shall
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2019 10:09

Re: Ціни на квартири у новобудовах Києва підскочили: причини

Снова буиттокадаражать (с)?
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2019 13:51

Re: Ціни на квартири у новобудовах Києва підскочили: причини

пишут, что дорожает в основном бизнес и комфорт...но выгребается почему-то эконом.
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2019 15:06

Отсутствие покупателей только в старом фонде новострой выкупается ещё до здачи. По крайней мере Киев центральные районы
ds-vadim
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