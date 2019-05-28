Ціни на квартири у новобудовах Києва підскочили: причини

Додано: Нед 09 чер, 2019 00:21

NetSerpent написав: ds-vadim написав: Отсутствие покупателей только в старом фонде новострой выкупается ещё до здачи. Отсутствие покупателей только в старом фонде новострой выкупается ещё до здачи.

Воно і не дивно. При інших рівних продавці гнилої хрущовки 60х років чомусь хочуть за 1м.кв. стільки ж (а часто і більше), скільки він коштує в новобудові економ-класу. Для більшості нормальних людей цей феномен просто незрозумілий. Воно і не дивно. При інших рівних продавці гнилої хрущовки 60х років чомусь хочуть за 1м.кв. стільки ж (а часто і більше), скільки він коштує в новобудові економ-класу. Для більшості нормальних людей цей феномен просто незрозумілий.

сейчас очень значительное количество квартир выкупается под аренду.некоторые руководствуются логикой, что пока проинвестированное жилье достроится, если достроится, сделается ремонт и начнет приносить деньги, то уже готовый хрущ сразу начнет приносить деньги.Если учесть, что удачные новострои раскупаются еще на котловане, то срок ожидания 2-3 года. За это время 30 куе-шный хрущ вернет порядка 20-25% своего ценника.Ах, да - забыл! К ценнику новостроя через 2-3 года добавится ценник и гемор ремонта, а это от 200-300 баксов на квадрате. Итого оно выйдет на уровень хруща. Но хрущ не несет рисков потери и замораживания инвестиции. И, еще раз, он к моменту ввода новостроя уже вернет значительную часть денег.Вы не переживайте - рынок на то и рынок, что сам регулирует цены. Это не роттердамкрест, который основан на монополии, откатах и коррупции, когда ценник "назначают".