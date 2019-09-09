Середня ціна за метр квадратний у новобудовах Києва за місяць зросла на 3%.
Дивися повний текст Ціни на квартири у новобудовах Києва підскочили: причини.
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Додано: Суб 08 чер, 2019 10:04
Ціни на квартири у новобудовах Києва підскочили: причини
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Дивися повний текст Ціни на квартири у новобудовах Києва підскочили: причини.
Додано: Суб 08 чер, 2019 10:09
Re: Ціни на квартири у новобудовах Києва підскочили: причини
Снова буиттокадаражать (с)?
Додано: Суб 08 чер, 2019 13:51
Re: Ціни на квартири у новобудовах Києва підскочили: причини
пишут, что дорожает в основном бизнес и комфорт...но выгребается почему-то эконом.
Додано: Суб 08 чер, 2019 15:06
Отсутствие покупателей только в старом фонде новострой выкупается ещё до здачи. По крайней мере Киев центральные районы
Додано: Суб 08 чер, 2019 23:25
Воно і не дивно. При інших рівних продавці гнилої хрущовки 60х років чомусь хочуть за 1м.кв. стільки ж (а часто і більше), скільки він коштує в новобудові економ-класу. Для більшості нормальних людей цей феномен просто незрозумілий.
Тонет Титаник. Пассажиры первого класса уже в шлюпках. Остальные пока еще слушают речь капитана о том, что айсберги титаникам идут только на пользу.
Додано: Суб 08 чер, 2019 23:45
Додано: Нед 09 чер, 2019 00:21
сейчас очень значительное количество квартир выкупается под аренду.
некоторые руководствуются логикой, что пока проинвестированное жилье достроится, если достроится, сделается ремонт и начнет приносить деньги, то уже готовый хрущ сразу начнет приносить деньги.
Если учесть, что удачные новострои раскупаются еще на котловане, то срок ожидания 2-3 года. За это время 30 куе-шный хрущ вернет порядка 20-25% своего ценника.
Ах, да - забыл! К ценнику новостроя через 2-3 года добавится ценник и гемор ремонта, а это от 200-300 баксов на квадрате. Итого оно выйдет на уровень хруща. Но хрущ не несет рисков потери и замораживания инвестиции. И, еще раз, он к моменту ввода новостроя уже вернет значительную часть денег.
Вы не переживайте - рынок на то и рынок, что сам регулирует цены. Это не роттердамкрест, который основан на монополии, откатах и коррупции, когда ценник "назначают".
Додано: Пон 16 вер, 2019 11:26
Мб я и докапываюсь, но нашел и за 12к кв м
Додано: Пон 16 вер, 2019 12:19
Так поинтересуйтесь, как там дела идут, все поймете
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