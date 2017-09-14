З 1 липня українці матимуть новий прожитковий мінімум.
Дивися повний текст Підвищення пенсій: кому і на скільки в липні збільшать виплати.
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Додано: Пон 10 чер, 2019 13:27
Підвищення пенсій: кому і на скільки в липні збільшать...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Підвищення пенсій: кому і на скільки в липні збільшать виплати.
Додано: Пон 10 чер, 2019 13:28
проблема в том что процент надбавки меньше процента инфляции, а значить бедные пенсионеры станут ещё более бедными...
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