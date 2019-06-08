Про це повідомила Державна фіскальна служба України.
Дивися повний текст Україна встановила новий рекорд з імпорту пальмової олії.
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Додано: Вів 11 чер, 2019 07:41
Україна встановила новий рекорд з імпорту пальмової олії
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна встановила новий рекорд з імпорту пальмової олії.
Додано: Вів 11 чер, 2019 07:41
Краще вкажіть, хто ці підприємства-імпортери. Це буде більш важлива інформація.
Додано: Вів 11 чер, 2019 08:36
Re: Україна встановила новий рекорд з імпорту пальмової олії
ну что же єто будет чуть ни единственный полезный закон от ВРУ , хотя еще ждать новой ВРУ
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
Додано: Вів 11 чер, 2019 09:39
Takeshi Що там вказувать. Зараз вс1 виробники молочки так. На базар1 купую творог и чудово себе почуваю
Додано: Вів 11 чер, 2019 09:59
Самый крупный внутренний потребитель - Рошен (кроме шуток).
А вообще лучше смотрите по продуктовым сегментам:
- шоколад
- торты, выпечка
- маргарин
- мороженное и другие жирные молочные продукты
- чипсы и другие снэки
- полуфабрикаты
Додано: Вів 11 чер, 2019 10:57
В статье предпоследний абзац вроде как в молочке в основном:
,,По словам нардепа Сергея Тригубенко, сегодня украинские производители используют пальмовое масло с целью удешевления производства продуктов питания, в частности молочных.,,
Додано: Вів 11 чер, 2019 12:53
Додано: Вів 11 чер, 2019 13:10
Возможно, при условии, что пальмовое хорошего качества, а подсолнечное гидрировано по древней технологии с образованием транс-изомеров. Низкокачественное пальмовое масло, кроме плохого состава жирных кислот, имеет еще и вредные примеси в виде хлорорганики и перекисей.
Лучше избегать и гидрированных жиров и пальмового масла.
Додано: Вів 11 чер, 2019 13:32
Re: Україна встановила новий рекорд з імпорту пальмової олії
Весь совдеповский пищепром был на маргарине - гидрогенизированных жирах, на фоне которого пальмовое просто диетический продукт
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