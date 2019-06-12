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Скільки грошей українці готові
витрачати на випускні...

Скільки грошей українці готові витрачати на випускні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 10:40

Скільки грошей українці готові витрачати на випускні...

Пропонуємо до обговорення:
У зв'язку з "порою випускних" ми вирішили запитати у наших читачів, скільки вони готові витратити на випускний своєї дитини.

Дивися повний текст Скільки грошей українці готові витрачати на випускні дітей (опитування).
R2
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 10:40

Херсон-2019: пошив платья+обувь = 5000грн, прическа, маникюр = 500..800грн, ресторан - 500грн на чел, Официальная част в ККЗ = 1000 (..или 1500..уже подзабылось).. вот и считайте..в 10ку вылетает "встреча рассвета на берегу Днепра с больной головой".. :)
maestro71
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 10:47

Re: Скільки грошей українці готові витрачати на випускні...

Бестолковая и бесполезная трата денег. ИМХО.
vetka
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 10:52

maestro71, а ведь можно было за такие деньги собрать весь класс и на недельку в турцию олл-инклюзив. Или неделю заграницей на море с едой и бухлом, но в футболке и шортах, или эти никому не нужные традиции, костюмы,платья и "встреча рассвета на берегу Днепра с больной головой".
jr_diava88
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 10:56

Re: Скільки грошей українці готові витрачати на випускні...

Все считают, сколько едят, сколько тратят на выпускные...
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 11:10

jr_diava88 ..пол-года назад, на род собрании предложил как раз я родителям повезти детей, но не в Турцию, а в Европу - на недельку ..нифига - предпочли бухло, жратву и "дЫскотеку"...вот так-то!...
maestro71
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 11:21

  maestro71 написав:jr_diava88 ..пол-года назад, на род собрании предложил как раз я родителям повезти детей, но не в Турцию, а в Европу - на недельку ..нифига - предпочли бухло, жратву и "дЫскотеку"...вот так-то!...

Ну может часть выпускников после школы как раз и поедут в Европу на яблоки и клубнику, а тусить там дорого, пусть хоть тут потусят :mrgreen: :mrgreen:
vetka
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 11:55

maestro71, это ожидаемо. Поэтому я и предложил турцию, где есть бухло, жратва и дискотека. У людей всё-таки праздник, а не просветительская поездка
jr_diava88
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