У зв'язку з "порою випускних" ми вирішили запитати у наших читачів, скільки вони готові витратити на випускний своєї дитини.
Дивися повний текст Скільки грошей українці готові витрачати на випускні дітей (опитування).
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Додано: Чет 13 чер, 2019 10:40
Скільки грошей українці готові витрачати на випускні...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Скільки грошей українці готові витрачати на випускні дітей (опитування).
Додано: Чет 13 чер, 2019 10:40
Херсон-2019: пошив платья+обувь = 5000грн, прическа, маникюр = 500..800грн, ресторан - 500грн на чел, Официальная част в ККЗ = 1000 (..или 1500..уже подзабылось).. вот и считайте..в 10ку вылетает "встреча рассвета на берегу Днепра с больной головой".. :)
Додано: Чет 13 чер, 2019 10:47
Re: Скільки грошей українці готові витрачати на випускні...
Бестолковая и бесполезная трата денег. ИМХО.
Додано: Чет 13 чер, 2019 10:52
maestro71, а ведь можно было за такие деньги собрать весь класс и на недельку в турцию олл-инклюзив. Или неделю заграницей на море с едой и бухлом, но в футболке и шортах, или эти никому не нужные традиции, костюмы,платья и "встреча рассвета на берегу Днепра с больной головой".
Додано: Чет 13 чер, 2019 10:56
Re: Скільки грошей українці готові витрачати на випускні...
Все считают, сколько едят, сколько тратят на выпускные...
Black Jack - White Business
Додано: Чет 13 чер, 2019 11:10
jr_diava88 ..пол-года назад, на род собрании предложил как раз я родителям повезти детей, но не в Турцию, а в Европу - на недельку ..нифига - предпочли бухло, жратву и "дЫскотеку"...вот так-то!...
Додано: Чет 13 чер, 2019 11:21
Ну может часть выпускников после школы как раз и поедут в Европу на яблоки и клубнику, а тусить там дорого, пусть хоть тут потусят
Додано: Чет 13 чер, 2019 11:55
maestro71, это ожидаемо. Поэтому я и предложил турцию, где есть бухло, жратва и дискотека. У людей всё-таки праздник, а не просветительская поездка
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