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Вчителям збираються
реформувати зарплату

Вчителям збираються реформувати зарплату
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 11:24

Вчителям збираються реформувати зарплату

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство освіти та науки розробило реформу оплати праці педагогічних працівників.

Дивися повний текст Вчителям збираються реформувати зарплату.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 11:24

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