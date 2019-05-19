Міністерство освіти та науки розробило реформу оплати праці педагогічних працівників.
Дивися повний текст Вчителям збираються реформувати зарплату.
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Додано: П'ят 14 чер, 2019 11:24
Вчителям збираються реформувати зарплату
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Вчителям збираються реформувати зарплату.
Додано: П'ят 14 чер, 2019 11:39
Охоронець в АТБ 6500грн Вчитель новачок 3500грн зі стажем20років 5500грн
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