Міністерство освіти та науки розробило реформу оплати праці педагогічних працівників.
Дивися повний текст Вчителям збираються реформувати зарплату.
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Додано: П'ят 14 чер, 2019 11:24
Вчителям збираються реформувати зарплату
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Вчителям збираються реформувати зарплату.
Додано: П'ят 14 чер, 2019 11:39
Охоронець в АТБ 6500грн Вчитель новачок 3500грн зі стажем20років 5500грн
Додано: П'ят 14 чер, 2019 11:51
Для працездатних осіб на 2019рік 1921 грн прожитковий мінімум х4=7684грн в 2023році вчитель
Додано: П'ят 14 чер, 2019 12:21
Додано: П'ят 14 чер, 2019 14:33
Продекларировать пенсионеров а рабочий класс, платящий налоги, идет лесом.
Я вчера узнал что уже не могу подписать декларацию со своим врачом в поликлинике, я был в шоке. Врачи набрали нужное количество а остальные идут лесом. За какой мы платим налоги?
И с учителями так же будет.
Есть квартира 1 в которой приписана бабуля и в которой живет ее дочка с мужем и сыном. Сама бабуля живет в другом районе в другой квартире 2, в котором прописаны дочка и сын.
Записаться в школу по месту жительства а не прописки не реально. Вообще никак. Прописать внука к бабуле нельзя по закону бюрократов. Пришлось прописаться к квартире 1 и дочке и внуку.
Браво. Аплодирую аж в прыжке.
Вы вкалывайте, платите дань государству и не думайте рыпнуться. Там на некоторых каналах показывают как загнивают соседние страны. Вы сначала на свою родину-... (ДДТ) посмотрите
Была остановка с плитами 70х70 и отличным асфальтом без трещин. Снесли старую остановку, снесли плиты, которые еще сотню лет пролежали бы. И постелили на песок плитку тротуарную, которая после первого хорошего ливня поплывет. Браво. Аплодирую апперкотом. Кто умный тот поймет. Светодиоды на столбах уже горят не на каждом столбе. Но зато экономно.
Да и стекла на полумиллиардных мостах трескаются от атмосферного давления.
Как тут не выехать из страны? Не так написал. Из этого дерьма?
Додано: П'ят 14 чер, 2019 15:22
Что, сделают им обещанные зекомандой четыре тыщи долларов?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
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