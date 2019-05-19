Вчителям збираються реформувати зарплату

Додано: П'ят 14 чер, 2019 14:33

Juna написав: Могу сделать то же, что с медициной. Могу сделать то же, что с медициной.

Продекларировать пенсионеров а рабочий класс, платящий налоги, идет лесом.Я вчера узнал что уже не могу подписать декларацию со своим врачом в поликлинике, я был в шоке. Врачи набрали нужное количество а остальные идут лесом. За какой мы платим налоги?И с учителями так же будет.Есть квартира 1 в которой приписана бабуля и в которой живет ее дочка с мужем и сыном. Сама бабуля живет в другом районе в другой квартире 2, в котором прописаны дочка и сын.Записаться в школу по месту жительства а не прописки не реально. Вообще никак. Прописать внука к бабуле нельзя по закону бюрократов. Пришлось прописаться к квартире 1 и дочке и внуку.Браво. Аплодирую аж в прыжке.Вы вкалывайте, платите дань государству и не думайте рыпнуться. Там на некоторых каналах показывают как загнивают соседние страны. Вы сначала на свою родину-... (ДДТ) посмотритеБыла остановка с плитами 70х70 и отличным асфальтом без трещин. Снесли старую остановку, снесли плиты, которые еще сотню лет пролежали бы. И постелили на песок плитку тротуарную, которая после первого хорошего ливня поплывет. Браво. Аплодирую апперкотом. Кто умный тот поймет. Светодиоды на столбах уже горят не на каждом столбе. Но зато экономно.Да и стекла на полумиллиардных мостах трескаются от атмосферного давления.Как тут не выехать из страны? Не так написал. Из этого дерьма?