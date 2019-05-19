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Вчителям збираються
реформувати зарплату

Вчителям збираються реформувати зарплату
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 11:24

Вчителям збираються реформувати зарплату

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство освіти та науки розробило реформу оплати праці педагогічних працівників.

Дивися повний текст Вчителям збираються реформувати зарплату.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 11:39

Охоронець в АТБ 6500грн Вчитель новачок 3500грн зі стажем20років 5500грн
vitaliygoodlife
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Для працездатних осіб на 2019рік 1921 грн прожитковий мінімум х4=7684грн в 2023році вчитель
vitaliygoodlife
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 12:21

  vitaliygoodlife написав:Охоронець в АТБ 6500грн Вчитель новачок 3500грн зі стажем20років 5500грн
Кассир в АТБ - 9500.
ignorabimus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 13:41

Могу сделать то же, что с медициной.
Juna
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 14:33

  Juna написав:Могу сделать то же, что с медициной.

Продекларировать пенсионеров а рабочий класс, платящий налоги, идет лесом.
Я вчера узнал что уже не могу подписать декларацию со своим врачом в поликлинике, я был в шоке. Врачи набрали нужное количество а остальные идут лесом. За какой мы платим налоги?

И с учителями так же будет.
Есть квартира 1 в которой приписана бабуля и в которой живет ее дочка с мужем и сыном. Сама бабуля живет в другом районе в другой квартире 2, в котором прописаны дочка и сын.
Записаться в школу по месту жительства а не прописки не реально. Вообще никак. Прописать внука к бабуле нельзя по закону бюрократов. Пришлось прописаться к квартире 1 и дочке и внуку.
Браво. Аплодирую аж в прыжке.

Вы вкалывайте, платите дань государству и не думайте рыпнуться. Там на некоторых каналах показывают как загнивают соседние страны. Вы сначала на свою родину-... (ДДТ) посмотрите


Была остановка с плитами 70х70 и отличным асфальтом без трещин. Снесли старую остановку, снесли плиты, которые еще сотню лет пролежали бы. И постелили на песок плитку тротуарную, которая после первого хорошего ливня поплывет. Браво. Аплодирую апперкотом. Кто умный тот поймет. Светодиоды на столбах уже горят не на каждом столбе. Но зато экономно.
Да и стекла на полумиллиардных мостах трескаются от атмосферного давления.

Как тут не выехать из страны? Не так написал. Из этого дерьма?
p_a_l
 
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Что, сделают им обещанные зекомандой четыре тыщи долларов?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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