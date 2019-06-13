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Росія пропонує Україні відмовитися від $2,8 млрд та...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 14 чер, 2019 11:29
Пропонуємо до обговорення:
Нафтогаз готовий розглянути можливість «мирової угоди» з Газпромом лише на умовах, які передбачають виконання Росією своїх зобов’язань в межах рішень Стокгольмського арбітражу. Російські вимоги, які передбачають відмовитися від рішень арбітражу, для компанії неприйнятні.
Дивися повний текст Росія пропонує Україні відмовитися від $2,8 млрд та визнати борг у $80 млрд перед Газпромом - Нафтогаз
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Додано: П'ят 14 чер, 2019 12:43
Зедибіл відмовиться від позовів, залізе в борги, а потім все це видасть за велику перемогу.
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