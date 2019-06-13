|
|
|
Росія пропонує Україні відмовитися від $2,8 млрд та...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 14 чер, 2019 11:29
Пропонуємо до обговорення:
Нафтогаз готовий розглянути можливість «мирової угоди» з Газпромом лише на умовах, які передбачають виконання Росією своїх зобов’язань в межах рішень Стокгольмського арбітражу. Російські вимоги, які передбачають відмовитися від рішень арбітражу, для компанії неприйнятні.
Дивися повний текст Росія пропонує Україні відмовитися від $2,8 млрд та визнати борг у $80 млрд перед Газпромом - Нафтогаз
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 89325
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 123 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 14 чер, 2019 12:43
Зедибіл відмовиться від позовів, залізе в борги, а потім все це видасть за велику перемогу.
-
Webracer
-
-
- Повідомлень: 1662
- З нами з: 02.09.12
- Подякував: 176 раз.
- Подякували: 325 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 14 чер, 2019 14:33
Как там Стокгольмский суд постановил? Типа, Украина бедная и надо им пойти назустрiч, поэтому РФ должна.... Разве это суд? Тьфу!
-
Шабдусарды-оглы
-
-
- Повідомлень: 59
- З нами з: 07.03.19
- Подякував: 14 раз.
- Подякували: 6 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 14 чер, 2019 15:10
Они не могут никак втюхать Украине газоснабжение лугандонодаунецкого региона через ГИС на неподконтрольной территории, газ то мы покупаем по реверсу.
Цена вопроса 1.6 млрд зелени в год .
-
veberr06
-
-
- Повідомлень: 26
- З нами з: 24.03.14
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 14 чер, 2019 15:20
Шабдусарды-оглы написав:
Как там Стокгольмский суд постановил? Типа, Украина бедная и надо им пойти назустрiч, поэтому РФ должна.... Разве это суд? Тьфу!
Очередной волгарь обиделся за рашеньку?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
-
Sommer
-
-
- Повідомлень: 4171
- З нами з: 07.04.17
- Подякував: 414 раз.
- Подякували: 530 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 15 чер, 2019 11:16
давайте запропонуємо їм відмовитись від всієї території по урал))
-
orestkohutkevych
-
-
- Повідомлень: 17
- З нами з: 16.02.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 15 чер, 2019 11:37
orestkohutkevych написав:давайте запропонуємо їм відмовитись від всієї території по урал))
Кроме юморного троллинга от Витренко пока не видно ничего, что заставит РФ заключить долгосрочный договор по транзиту.
Думаю, в конце декабря в авральном порядке продлят действующий договор по транзиту еще на год пока достроят СП-2.
-
freeze
-
4
-
- Повідомлень: 11827
- З нами з: 02.07.14
- Подякував: 3579 раз.
- Подякували: 5214 раз.
-
- Профіль
-
19
2
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|20
|911
|
Суб 15 чер, 2019 06:58
27661
|
|34
|2316
|
П'ят 14 чер, 2019 18:13
chudru
|
|8
|219
|
П'ят 14 чер, 2019 16:43
Kart
|