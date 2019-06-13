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Росія пропонує Україні
відмовитися від $2,8 млрд та...

Росія пропонує Україні відмовитися від $2,8 млрд та...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 11:29

Росія пропонує Україні відмовитися від $2,8 млрд та...

Пропонуємо до обговорення:
Нафтогаз готовий розглянути можливість «мирової угоди» з Газпромом лише на умовах, які передбачають виконання Росією своїх зобов’язань в межах рішень Стокгольмського арбітражу. Російські вимоги, які передбачають відмовитися від рішень арбітражу, для компанії неприйнятні.

Дивися повний текст Росія пропонує Україні відмовитися від $2,8 млрд та визнати борг у $80 млрд перед Газпромом - Нафтогаз.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 12:43

Зедибіл відмовиться від позовів, залізе в борги, а потім все це видасть за велику перемогу.
Webracer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 14:33

Как там Стокгольмский суд постановил? Типа, Украина бедная и надо им пойти назустрiч, поэтому РФ должна.... Разве это суд? Тьфу!
Шабдусарды-оглы
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 15:10

Они не могут никак втюхать Украине газоснабжение лугандонодаунецкого региона через ГИС на неподконтрольной территории, газ то мы покупаем по реверсу.
Цена вопроса 1.6 млрд зелени в год .
veberr06
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 15:20

  Шабдусарды-оглы написав:Как там Стокгольмский суд постановил? Типа, Украина бедная и надо им пойти назустрiч, поэтому РФ должна.... Разве это суд? Тьфу!


Очередной волгарь обиделся за рашеньку?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2019 00:32

Если труба "Северный поток-2" не будет готова к 1 01.2020 года, а газ надо в Европу давать, то...У Украины есть прекрасная возможность отыметь весь Газпром вместе с Путиным... Просто задвижечки на "закр" и всё... Пока не подпишут договор тот что нужен Украине, пока не отдадут деньги которые должны... Цена вопроса несколько десятков, а может сотен млрд. дол...Куда эта раша на*** денется? Это по круче любых санкций!!!
garkusha_6218
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2019 11:16

давайте запропонуємо їм відмовитись від всієї території по урал))
orestkohutkevych
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2019 11:37

Re: Росія пропонує Україні відмовитися від $2,8 млрд та...

orestkohutkevych написав:давайте запропонуємо їм відмовитись від всієї території по урал))


Кроме юморного троллинга от Витренко пока не видно ничего, что заставит РФ заключить долгосрочный договор по транзиту.

Думаю, в конце декабря в авральном порядке продлят действующий договор по транзиту еще на год пока достроят СП-2.
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2019 12:09

Re: Росія пропонує Україні відмовитися від $2,8 млрд та...

  Шабдусарды-оглы написав:Как там Стокгольмский суд постановил?

Постановил что скрепоносы попали на бабки --- так понятно?
Джон
 
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