RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Росія пропонує Україні
відмовитися від $2,8 млрд та...

Росія пропонує Україні відмовитися від $2,8 млрд та...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2019 16:22

А между тем
"Газпром" построил 59% "Северного потока 2"
https://ru.investing.com/news/stock-mar ... le-1894921
"Газпром (MCX:GAZP)" по данным на 15 июня построил 58,7% морской части газопровода "Северный поток 2", говорится в сообщении компании.
"Продолжается строительство газопровода "Северный поток 2". К настоящему времени по дну Балтийского моря уложен 1441 км газопровода - 58,7% от общей протяженности", - отмечает "Газпром".
Волгарь
 
Повідомлень: 6649
З нами з: 12.10.12
Подякував: 22 раз.
Подякували: 687 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні ввели абонплату на комуналку: хто і скільки... 1, 2, 3, 4
R2 » Чет 13 чер, 2019 11:24
35 2596
Переглянути останнє повідомлення
Пон 17 чер, 2019 14:46
Scotch
Від витрат на які "радощі життя" вам відмовитися... 1, 2
R2 » Чет 13 чер, 2019 11:25
10 296
Переглянути останнє повідомлення
Пон 17 чер, 2019 10:44
Hella
Роздрібний товарооборот в Україні збільшився на 19% -...
R2 » Пон 17 чер, 2019 10:08
1 39
Переглянути останнє повідомлення
Пон 17 чер, 2019 10:08
p_a_l

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (12562)
17.06.2019 18:09
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.