Росія пропонує Україні відмовитися від $2,8 млрд та...
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"Газпром (MCX:GAZP)" по данным на 15 июня построил 58,7% морской части газопровода "Северный поток 2", говорится в сообщении компании. "Продолжается строительство газопровода "Северный поток 2". К настоящему времени по дну Балтийского моря уложен 1441 км газопровода - 58,7% от общей протяженности", - отмечает "Газпром".