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7 кросоверів, які пережили удосконалення
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 17 чер, 2019 05:52
Пропонуємо до обговорення:
Компанії часто відслідковують відгуки власників, щоб удосконалювати моделі.
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