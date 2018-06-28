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7 кросоверів, які
пережили удосконалення

7 кросоверів, які пережили удосконалення
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2019 05:52

7 кросоверів, які пережили удосконалення

Пропонуємо до обговорення:
Компанії часто відслідковують відгуки власників, щоб удосконалювати моделі.

Дивися повний текст 7 кросоверів, які пережили удосконалення.
R2
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