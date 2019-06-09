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Сезонна трудова міграція може призвести до демографічної...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 17 чер, 2019 13:47
Пропонуємо до обговорення:
Близько 9 мільйонів українців щорічно виїжджають на сезонні роботи за кордон.
Дивися повний текст Сезонна трудова міграція може призвести до демографічної катастрофи - експерти
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