МВС придбає 13 літаків Ан-178

Додано: Вів 18 чер, 2019 09:57

вот оно как. Оказывается, для того, чтобы подписать контракт, нужно в Париж мотнуться, за госденьги, разумеется.

если бы Балабуев увидел так называемую "экспозицию" Украины на авиасалоне, в гробу перевернулся.

вангую, контракт если и будет, то урезанный, сроки выполнения, если и будут, то уйдут вправо - нет денех на такую роскошь.

"Антонов" это уже не спасет. Нельзя пять лет ниче не делать и сохранить компетенции. И людей.

Ни одного действующего контракта - Азербайджан не платит, саудиты морозятся

пора писать некролог и задумываться, кому продать жирный кусок земли на Святошино

Уже не говорю про стоимость 178го на "замещенных" комплектующих. Скорее всего что-то готовое за границей взять будет дешевле.

очень жаль