Він закликав "Нафтогаз" встановлювати економічно обгрунтовані, а не завищені ціни.
Дивися повний текст Зниження тарифів на комуналку: Гройсман пояснив, як опалення і гаряча вода подешевшають на 20%.
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Додано: Пон 24 чер, 2019 12:41
Зниження тарифів на комуналку: Гройсман пояснив, як...
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Дивися повний текст Зниження тарифів на комуналку: Гройсман пояснив, як опалення і гаряча вода подешевшають на 20%.
Додано: Пон 24 чер, 2019 12:41
Повышать цены у Гройсмана и ко получается быстро, а вот со снижением постоянно кто-то мешает.
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