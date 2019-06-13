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Зниження тарифів на комуналку: Гройсман пояснив, як...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 25 чер, 2019 12:03
vetka За допомогою повишаючих коефіцієнтів. Навіть жаркий травень - коеф. 1,02. Тобто, замість 52 куб. треба платити 53,04куб
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Коршун
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Додано: Вів 25 чер, 2019 12:25
Жаль что в украине лесоповала нет - там его место
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blueiceua
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