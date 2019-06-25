Один з найстаріших дитячих журналів України "Барвінок", який має 90-річну історію, припиняє роботу.
Дивися повний текст В Україні закривають журнал \"Барвінок\", який видавали з 1928 року.
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Додано: Вів 25 чер, 2019 12:09
В Україні закривають журнал "Барвінок", який видавали з...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні закривають журнал \"Барвінок\", який видавали з 1928 року.
Додано: Сер 26 чер, 2019 06:18
барвинок не держал в руках четверть века, но все равно стало грустно.. Господи помилуй.
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