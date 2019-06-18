|
|
|
Курс грузинської валюти впав до історичного мінімуму
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 26 чер, 2019 10:16
Пропонуємо до обговорення:
Національний банк Грузії у вівторок, 25 червня, встановив офіційний обмінний курс грузинської національної валюти, який склав 2,82 ларі за $1. Це мінімум за всю історію існування грузинських грошей.
Дивися повний текст Курс грузинської валюти впав до історичного мінімуму
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 89496
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 124 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Сер 26 чер, 2019 10:16
Совсем-совсем неизвестно? Вот даже ни капельки?
-
Skypups
-
-
- Повідомлень: 89
- З нами з: 05.09.18
- Подякував: 10 раз.
- Подякували: 33 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|7
|555
|
|
|2
|151
|
|
|2
|83
|
|