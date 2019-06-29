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З 1 липня діятиме новий
порядок із присвоєння адрес...

З 1 липня діятиме новий порядок із присвоєння адрес...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 20:41

З 1 липня діятиме новий порядок із присвоєння адрес...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомила прес-служба Міністерства регіонального розвитку.й

Дивися повний текст З 1 липня діятиме новий порядок із присвоєння адрес об’єктам будівництва (иінфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 20:41

Поштову адресу повинна надавати пошта. До чого тут сільська рада? Хай сільрада роздає сільрадну адресу.
w1961
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