RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
НБУ визначив системно
важливі банки (інфографіка)

НБУ визначив системно важливі банки (інфографіка)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 10:57

НБУ визначив системно важливі банки (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
Національний банк визначив 14 банків системно важливими відповідно до оновленої методології.

Дивися повний текст НБУ визначив системно важливі банки (інфографіка).
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 89594
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 124 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 10:57

Помнится Nadra BAnk тоже был "системно важным" и это совсем не помешало ввести временную администрацию сразу после того как Cargil вывела деньги.
cia
Аватар користувача
 
Повідомлень: 126
З нами з: 05.07.17
Подякував: 6 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 19:11

А Дельта не системным был, типа "ВА не будет"?
Dikoy
 
Повідомлень: 1147
З нами з: 19.03.09
Подякував: 4 раз.
Подякували: 37 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Sommer і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що буде з паперовими гривнями (інфографіка)
R2 » Суб 29 чер, 2019 17:23
2 349
Переглянути останнє повідомлення
Суб 29 чер, 2019 17:58
IMPRINTER
Кабмін визначив зарплати для працівників Офісу президента
R2 » Сер 26 чер, 2019 15:39
2 84
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 чер, 2019 09:25
laa1999
Між якими авто вибирають покупці (інфографіка)
R2 » Пон 17 чер, 2019 13:39
4 199
Переглянути останнє повідомлення
Сер 19 чер, 2019 06:06
valentina806400

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.