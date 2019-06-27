RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Україна увійшла в топ-3 найбільш
перспективних країн для...

Україна увійшла в топ-3 найбільш перспективних країн для...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 06:43

Україна увійшла в топ-3 найбільш перспективних країн для...

Пропонуємо до обговорення:
* Вартість поїздки Київ-Одеса на BlaBlaCar - *235 грн*.

Дивися повний текст Україна увійшла в топ-3 найбільш перспективних країн для BlaBlaCar.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 89618
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 124 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 06:43

Откуда такие цены? Зашел сейчас на BlaBlaCar, минимально встречающиеся цены: Київ-Одеса -260грн, Київ-Львів - 300грн, Київ-Харків - 260грн. А в основной массе на 20% выше. Так еще и самому BlaBlaCar надо заплатить гривен 50.
Кузя
 
Повідомлень: 333
З нами з: 08.03.15
Подякував: 6 раз.
Подякували: 53 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Україна готується до нової програми МВФ: Зеленський...
R2 » Сер 03 лип, 2019 10:41
2 61
Переглянути останнє повідомлення
Сер 03 лип, 2019 12:54
redmax11
Скільки позичила Україна з початку року 1, 2
R2 » Пон 01 лип, 2019 10:33
17 649
Переглянути останнє повідомлення
Вів 02 лип, 2019 16:46
safonovstanislav
Україна мала повернути техогляд легковиків ще в 2017...
R2 » Сер 26 чер, 2019 15:34
8 305
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 чер, 2019 17:00
v0f41k

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.