Кращий результат тут показує Грузія. Середньої місячної зарплати тут вистачить на 434 літри.
Дивися повний текст Індекс бензину: Чи дорого обходиться пальне жителям України і за кордоном (інфографіка).
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Додано: П'ят 05 лип, 2019 15:45
Індекс бензину: Чи дорого обходиться пальне жителям...
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Дивися повний текст Індекс бензину: Чи дорого обходиться пальне жителям України і за кордоном (інфографіка).
Додано: П'ят 05 лип, 2019 15:46
То ли я живу в живу в Таджикистане, то ли украинская наука в ж***...
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