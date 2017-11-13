Кращий результат тут показує Грузія. Середньої місячної зарплати тут вистачить на 434 літри.
Дивися повний текст Індекс бензину: Чи дорого обходиться пальне жителям України і за кордоном (інфографіка).
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Додано: П'ят 05 лип, 2019 15:45
Індекс бензину: Чи дорого обходиться пальне жителям...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Індекс бензину: Чи дорого обходиться пальне жителям України і за кордоном (інфографіка).
Додано: П'ят 05 лип, 2019 16:44
Україна: Средняя месячная зарплата по регионам Украины в 2019 г. (грн.) м - 10239 (травень) джерело -
Паливо 29,40 джерело -
Отже, 10239/29,40= 350 літрів. Автору дизлайк за математику.
Не перевіряв інших - сподіваюся, що хоч там правда. Бо у нас зрада і зубожіння.
Додано: П'ят 05 лип, 2019 16:59
Грузія - 2,43 ларі /л джерело
Середня ЗП- 400 дол джерело
ларі /долар = 2,6
Отже 380 л
Додано: П'ят 05 лип, 2019 17:14
sdmitruk
Извините, я с Вами не соглашусь! Минфин считает так, чтобы числа были по-больше. Считаем вместе - Вы не против? Подоходный налог 18%, на армию 1,5%, страховые взносы - порядка 2-3%, профсоюзный взнос 1% итого 23-24%. Результат - 350х0,23=80л, далее 350-80= 270л т.е. в этом отношении автор не сильно ошибся.
Додано: П'ят 05 лип, 2019 19:05
himikjus
із зп відраховується тільки 18+1.5=19.5
350*0.195=68
280
якщо писати таку статтю на професійному ресурсі то обов'язково потрібно робити зауваження про принципи обрахування (втч податки). Ми можемо тільки додумуватися. Взагалі для порівняння використовують суму після податків, з Вами згоден, але тут ні слова про принципи
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