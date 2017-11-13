RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Індекс бензину: Чи дорого
обходиться пальне жителям...

Індекс бензину: Чи дорого обходиться пальне жителям...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 15:45

Індекс бензину: Чи дорого обходиться пальне жителям...

Пропонуємо до обговорення:
Кращий результат тут показує Грузія. Середньої місячної зарплати тут вистачить на 434 літри.

Дивися повний текст Індекс бензину: Чи дорого обходиться пальне жителям України і за кордоном (інфографіка).
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 89686
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 124 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 16:13

просьба к автору пересмотреть написанное по Венесуэле
himikjus
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13
З нами з: 25.06.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 16:44

Україна: Средняя месячная зарплата по регионам Украины в 2019 г. (грн.) м - 10239 (травень) джерело - https://index.minfin.com.ua/labour/salary/average/
Паливо 29,40 джерело - https://index.minfin.com.ua/markets/fuel/
Отже, 10239/29,40= 350 літрів. Автору дизлайк за математику.
Не перевіряв інших - сподіваюся, що хоч там правда. Бо у нас зрада і зубожіння.
sdmitruk
Аватар користувача
 
Повідомлень: 326
З нами з: 11.09.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 16:59

Грузія - 2,43 ларі /л джерело https://ru.globalpetrolprices.com/Georg ... ne_prices/
Середня ЗП- 400 дол джерело https://migrantvisa.ru/zarplata/srednja ... -v-gruzii/
ларі /долар = 2,6
Отже 380 л
sdmitruk
Аватар користувача
 
Повідомлень: 326
З нами з: 11.09.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 17:14

sdmitruk
Извините, я с Вами не соглашусь! Минфин считает так, чтобы числа были по-больше. Считаем вместе - Вы не против? Подоходный налог 18%, на армию 1,5%, страховые взносы - порядка 2-3%, профсоюзный взнос 1% итого 23-24%. Результат - 350х0,23=80л, далее 350-80= 270л т.е. в этом отношении автор не сильно ошибся.
himikjus
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13
З нами з: 25.06.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 19:05

himikjus
із зп відраховується тільки 18+1.5=19.5
350*0.195=68
280
якщо писати таку статтю на професійному ресурсі то обов'язково потрібно робити зауваження про принципи обрахування (втч податки). Ми можемо тільки додумуватися. Взагалі для порівняння використовують суму після податків, з Вами згоден, але тут ні слова про принципи
sdmitruk
Аватар користувача
 
Повідомлень: 326
З нами з: 11.09.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2019 17:12

Про Люксембург забыли? З/п 5500/1,20=4583 литра
Drive
 
Повідомлень: 66
З нами з: 02.07.08
Подякував: 4 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 15:50

Ливию посчитайте, и Ирак с Ираном. Сразу картина проясниться.
blueiceua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 358
З нами з: 09.04.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 65 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 16:02

Re: Індекс бензину: Чи дорого обходиться пальне жителям...

Найкращий результат тут показує Грузія. Середньої місячної зарплати тут вистачить на 434 літри.

И дальше:
З країн Східної Європи в лідери вибиваються Естонія і Литва. В країнах Балтії на євро-зарплати можна купити понад 840 літрів пального.
Не кормите троллей:
BIGor, bolex, budivelnik, captainw, chipmunk, komp, lapay, locustsucol, mdonatiendesade, myshapiton, prdoon1, Sommer, stravapol, Surfer, Tip Top, Win32, Первый, Подолянин
M-A-X
 
Повідомлень: 1550
З нами з: 08.10.15
Подякував: 576 раз.
Подякували: 151 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 16:03

  himikjus написав:просьба к автору пересмотреть написанное по Венесуэле

Та плевать. Зачем думать.
Не кормите троллей:
BIGor, bolex, budivelnik, captainw, chipmunk, komp, lapay, locustsucol, mdonatiendesade, myshapiton, prdoon1, Sommer, stravapol, Surfer, Tip Top, Win32, Первый, Подолянин
M-A-X
 
Повідомлень: 1550
З нами з: 08.10.15
Подякував: 576 раз.
Подякували: 151 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
П'ять українських монет, які можна дорого продати в... 1, 2, 3
R2 » Пон 13 лис, 2017 13:33
28 3475
Переглянути останнє повідомлення
Пон 08 лип, 2019 10:48
tabacenkov05
Стало відомо, скільки неякісного бензину пропонують покупцям
R2 » Пон 24 чер, 2019 05:40
2 223
Переглянути останнє повідомлення
Пон 24 чер, 2019 08:31
Alex2007
«Індекс смартфона»: скільки смартфонів може купити...
R2 » Чет 20 чер, 2019 19:46
2 137
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 21 чер, 2019 08:45
fs87

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (22850)
08.07.2019 17:52
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.