А-Банк пропонує своїм клієнтам новий додаток і карту з максимально високим лімітом в 200 000 грн.
Дивися повний текст Оновлення А-Банку: більше технологій и вище лояльність з новою кредиткою на 200 000 грн та унікальним додатком.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 09 лип, 2019 20:21
Оновлення А-Банку: більше технологій и вище лояльність з...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Оновлення А-Банку: більше технологій и вище лояльність з новою кредиткою на 200 000 грн та унікальним додатком.
Додано: Вів 09 лип, 2019 20:21
Хотів запитати, чи є в цьому супер-пупер "додатку" українська мова, але побачивши фото слайдів презентації, розумію, що запитання риторичне :( Панове з А-Банку, ви взагалі в курсі, в якій ви країні працюєте?
Додано: Сер 10 лип, 2019 14:08
"Вперше в Україні було використано вертикальне оформлення, яке виділяє кредитку серед продуктів інших банків..."
Идеа банк уже несколько лет предлагает карты с вертикальным дизайном.
Додано: Сер 10 лип, 2019 15:13
Глюки уже больше месяца с этим "новым процессингом"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Сер 10 лип, 2019 15:18
Питання, скарги та побажання по роботі банку надсилайте на e-mail: help@a-bank.com.ua
Black Jack - White Business
Додано: Чет 11 лип, 2019 21:12
А на якій мові розмовляють в США? На американській, якої нема?
А в Люксембурзі?
А в Канаді?
Немає різниці на якій мові ти розмовляєшь, важливо чи патріот ти своєї країни, чи ні
Додано: П'ят 12 лип, 2019 06:52
Ну ви уявляєте, щоб в США в банку ви не могли обрати англійську мову в інтернет-банкінгу, а презентації велися китайською? І для довідок, українська мова існує, принаймні поки що. Тож варто "патріотам" нею послуговуватися.
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