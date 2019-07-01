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Оновлення А-Банку: більше
технологій и вище лояльність з...

Оновлення А-Банку: більше технологій и вище лояльність з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 20:21

Оновлення А-Банку: більше технологій и вище лояльність з...

Пропонуємо до обговорення:
А-Банк пропонує своїм клієнтам новий додаток і карту з максимально високим лімітом в 200 000 грн.

Дивися повний текст Оновлення А-Банку: більше технологій и вище лояльність з новою кредиткою на 200 000 грн та унікальним додатком.
R2
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Хотів запитати, чи є в цьому супер-пупер "додатку" українська мова, але побачивши фото слайдів презентації, розумію, що запитання риторичне :( Панове з А-Банку, ви взагалі в курсі, в якій ви країні працюєте?
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"Вперше в Україні було використано вертикальне оформлення, яке виділяє кредитку серед продуктів інших банків..."
Идеа банк уже несколько лет предлагает карты с вертикальным дизайном.
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 14:27

Тут больше рекламы банка, чем действительно технологий.
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Глюки уже больше месяца с этим "новым процессингом"
Я шарю
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 15:18

  0mage0 написав:Хотів запитати, чи є в цьому супер-пупер "додатку" українська мова, але побачивши фото слайдів презентації, розумію, що запитання риторичне :( Панове з А-Банку, ви взагалі в курсі, в якій ви країні працюєте?

Питання, скарги та побажання по роботі банку надсилайте на e-mail: help@a-bank.com.ua
https://a-bank.com.ua/contacts
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 21:12

А на якій мові розмовляють в США? На американській, якої нема?
А в Люксембурзі?
А в Канаді?
Немає різниці на якій мові ти розмовляєшь, важливо чи патріот ти своєї країни, чи ні
BankirS
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 06:52

  BankirS написав:А на якій мові розмовляють в США? На американській, якої нема?
А в Люксембурзі?
А в Канаді?
Немає різниці на якій мові ти розмовляєшь, важливо чи патріот ти своєї країни, чи ні

Ну ви уявляєте, щоб в США в банку ви не могли обрати англійську мову в інтернет-банкінгу, а презентації велися китайською? І для довідок, українська мова існує, принаймні поки що. Тож варто "патріотам" нею послуговуватися.
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 20:56

Re: Оновлення А-Банку: більше технологій и вище лояльність з

уникальное приложение (на iOs) не то чтобы плохо работает, а скорее хорошо не работает. Девушка-оператор по телефону предложила написать разработчикам, но глюков было так много, что описывать это всё с телефона было лень. Оперативно выпустили обновление, но глюков меньше не стало. Впрочем, надеюсь, не все такие ленивые, как я, на глюки разработчикам укажут и они всё исправят.

Кредитный лимит подняли, да. Нооо... кредитный лимит в 100 000 при курсе доллара 12 и 200 000 при курсе 26 - не огромное, как на мой взгляд, достижение.

Вертикальный дизайн карты... ну... поднимите руку, кому это действительно важно! Кто? Вовочка, ты? А, тебе выйти надо? В туалет? Ну выходи. Еще кто? Никого? Странно...

"Клієнти можуть використовувати власні і позикові гроші, розраховуватися карткою в платіжних терміналах України та зарубіжжя, робити оплати та інші платежі." - да, это уникальное отличие и серьезная инновация.

"Для зручності розрахунків «Зелена» оснащена не тільки класичної магнітною смугою, але також має чіп і безконтактну технологію оплати." - тоже такое себе новшество...

"А ще цією картою дуже зручно подрібнювати порошок і малювати доріжки!" Ой. Этого там не было. Видать, музыкой навеяло. Тысяча извинений.

А вот что действительно приятно - отсутствие пресловутых 20 гривен в месяц, снимаемых по примеру "Привата" за "элитность". Но надо внимательно просмотреть тарифы, насколько я помню, там всё же есть зарытая собака.

В общем и целом - карта симпатичная, приложение, надеюсь, доработают, тарифы достаточно интересные, и карточку себе, пожалуй, возьму.
zloj_kowboy
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 13:49

В последнее время много банков перешло на кредитные карты, так как доходные КЕШ-кредиты уже не берут клиенты. Заемщик стал умнее и КЕШ-кредит не возьмет.
KULANDALE
 
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