Посоветуйте карты для фин.помощи родственнику в Израиле

Человек едет в Израиль на ПМЖ, но будет периодически сюда приезжать.
Надо ему как-то помогать деньгами.
Я это вижу примерно так:
дать ему две карты, которые я тут буду тут пополнять (долларами ?) по мере необходимости.
Первая - для расчетов в магазинах.
Вторая - для снятия нала (шекелей).
В качестве первой склоняюсь к долларовой платине от Эксима.
Теряется 1% на конвертации, но начисляется 5% кешбека.
Какую карту выбрать для снятия нала там ? Главное - минимизировать потери и комисы.
Зоопарк банков и карт достаточно обширный, просто никогда особо не интересовался снятием нала за бугром.
Приветствуются любые предложения и варианты.
Вопрос - срочный, человек улетает в воскресенье