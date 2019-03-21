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Посоветуйте карты для фин.помощи
родственнику в Израиле

Посоветуйте карты для фин.помощи родственнику в Израиле
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 09:22

Посоветуйте карты для фин.помощи родственнику в Израиле

Человек едет в Израиль на ПМЖ, но будет периодически сюда приезжать.
Надо ему как-то помогать деньгами.
Я это вижу примерно так:
дать ему две карты, которые я тут буду тут пополнять (долларами ?) по мере необходимости.
Первая - для расчетов в магазинах.
Вторая - для снятия нала (шекелей).

В качестве первой склоняюсь к долларовой платине от Эксима.
Теряется 1% на конвертации, но начисляется 5% кешбека.

Какую карту выбрать для снятия нала там ? Главное - минимизировать потери и комисы.
Зоопарк банков и карт достаточно обширный, просто никогда особо не интересовался снятием нала за бугром.

Приветствуются любые предложения и варианты.
Вопрос - срочный, человек улетает в воскресенье
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 09:40

В пакетных дебетках альфы есть бесплатное снятие кеша, в т.ч. забугром.
Но хз какой будет курс, и сколько возьмут местные банкоматы комиса.

Вроде по привату ещё были лояльные отзывы по снятию кеша
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 09:48

  Вкладчик1234 написав:В пакетных дебетках альфы есть бесплатное снятие кеша, в т.ч. забугром.
Но хз какой будет курс, и сколько возьмут местные банкоматы комиса.

Ок, спасибо. Итак:
1. Платина в USD от Cимы.
2. Платинум-Блек в ГРН от Аллы.

  Вкладчик1234 написав:Вроде по привату ещё были лояльные отзывы по снятию кеша

Ок, добавим еще КДВ в USD от Привата.
Так ?
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 09:57

Альфу тоже можно в баксах, чтоб не попадать на курсовые приколы.
Расчёты в МПС всё равно идут в баксах, поэтому с гривневой карты будут фактически списываться баксы. Вопрос - по какому курсу их будет списывать альфа.

Для расчётов можно ещё использовать моно, и предварительно запретить DCC.
Оформить человеку карту на него. И ему пополнять отсюда со своей карты, или тупо в айбоксе по номеру карты.
Что по выгоде получится - хз. Но выглядит просто и удобно в использовании.
В моно есть ещё прикол, что переводы внутри банка использовать как мессенджер :)
Делаешь перевод на 1грн другу, и в назначении пишешь сообщение :)

Впринципе моно-функционал можно и в привате организовать
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 10:05

Моно - гривневая пойдет ? Или лучше в долларах ? Боюсь - не успеем сделать валютную

Нюанс: летит женщина, на именных картах - мужская фамилия
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 10:10

  mustbe написав:Моно - гривневая пойдет ? Или лучше в долларах ? Боюсь - не успеем сделать валютную

Наверно не успеете. Можно сделать долларовую виртуалку, и привязать в какой-нибудь *pay. Но там вроде такое не очень распространено.

Так что остаётся только гривневая.

И для моно унжен смарт с интернетом, что может кагбэ стать минусом
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 10:18

Не, всякими пэями она заморачиваться не будет, не тот случай.
Да и тоже сомневаюсь, что там это сильно распространено.

Смарт - есть, интернет - будет, так что это - не проблема
mustbe
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