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За «Кузню на Рибальському»
Порошенко отримав $235,8 млн...

За «Кузню на Рибальському» Порошенко отримав $235,8 млн...
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 16:16

За «Кузню на Рибальському» Порошенко отримав $235,8 млн...

Пропонуємо до обговорення:
Вартість продажу пакету акцій компанії «Кузня на Рибальському» (раніше «Ленінська кузня»), який належав інвестиційному фонду «Прайм Ессетс Капітал» Петра Порошенка склала 235,8 мільйона доларів.

Дивися повний текст За «Кузню на Рибальському» Порошенко отримав $235,8 млн - звітність.
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 16:16

Налоги хоть уплатили? Или опять оптимизировали?
sweetbox
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 16:25

  sweetbox написав:Налоги хоть уплатили? Или опять оптимизировали?


Какие такие налоги ?
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 17:09

  freeze написав:
  sweetbox написав:Налоги хоть уплатили? Или опять оптимизировали?


Какие такие налоги ?


Подобные тем, которые Зе за виллу в Италии заплатил. Что, нулевые были?

Ну и вот.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 17:18

Re: За «Кузню на Рибальському» Порошенко отримав $235,8 млн.

Sommer написав:
  freeze написав:
  sweetbox написав:Налоги хоть уплатили? Или опять оптимизировали?


Какие такие налоги ?


Подобные тем, которые Зе за виллу в Италии заплатил. Что, нулевые были?

Ну и вот.


Сказочник )) Итальянцы никому не прощают налоги.
И порохоботы совсем не могут уловить маленькую разницу - Зе купил, или Квартал купил, виллу, то есть потратил, а Порошенко продал, то есть заработал.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 17:34

Очень неплохие деньги за предприятие, перспективы загрузки которого на полную мощность и прибыльной работы более чем туманны.
235 млн. долларов - это 10 млн. чистого дохода и безо всякого завода.
Волгарь
 
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