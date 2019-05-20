|
|
|
За «Кузню на Рибальському» Порошенко отримав $235,8 млн...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 11 лип, 2019 16:16
Пропонуємо до обговорення:
Вартість продажу пакету акцій компанії «Кузня на Рибальському» (раніше «Ленінська кузня»), який належав інвестиційному фонду «Прайм Ессетс Капітал» Петра Порошенка склала 235,8 мільйона доларів.
Дивися повний текст За «Кузню на Рибальському» Порошенко отримав $235,8 млн - звітність
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 89736
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 124 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 11 лип, 2019 16:16
Налоги хоть уплатили? Или опять оптимизировали?
-
sweetbox
-
-
- Повідомлень: 38
- З нами з: 27.04.07
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 15 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 11 лип, 2019 16:25
sweetbox написав:
Налоги хоть уплатили? Или опять оптимизировали?
Какие такие налоги ?
-
freeze
-
4
-
- Повідомлень: 12196
- З нами з: 02.07.14
- Подякував: 3599 раз.
- Подякували: 5238 раз.
-
- Профіль
-
19
2
3
Додано: Чет 11 лип, 2019 17:09
freeze написав: sweetbox написав:
Налоги хоть уплатили? Или опять оптимизировали?
Какие такие налоги ?
Подобные тем, которые Зе за виллу в Италии заплатил. Что, нулевые были?
Ну и вот.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
-
Sommer
-
-
- Повідомлень: 4492
- З нами з: 07.04.17
- Подякував: 417 раз.
- Подякували: 532 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 11 лип, 2019 17:18
Sommer написав: freeze написав: sweetbox написав:
Налоги хоть уплатили? Или опять оптимизировали?
Какие такие налоги ?
Подобные тем, которые Зе за виллу в Италии заплатил. Что, нулевые были?
Ну и вот.
Сказочник )) Итальянцы никому не прощают налоги.
И порохоботы совсем не могут уловить маленькую разницу - Зе купил, или Квартал купил, виллу, то есть потратил, а Порошенко продал, то есть заработал.
-
freeze
-
4
-
- Повідомлень: 12196
- З нами з: 02.07.14
- Подякував: 3599 раз.
- Подякували: 5238 раз.
-
- Профіль
-
19
2
3
Додано: Чет 11 лип, 2019 17:34
Очень неплохие деньги за предприятие, перспективы загрузки которого на полную мощность и прибыльной работы более чем туманны.
235 млн. долларов - это 10 млн. чистого дохода и безо всякого завода.
-
Волгарь
-
-
- Повідомлень: 6785
- З нами з: 12.10.12
- Подякував: 22 раз.
- Подякували: 701 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|19
|1063
|
|
|12
|614
|
|
|74
|4353
|
Сер 22 тра, 2019 19:28
Amid
|