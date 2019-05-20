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За «Кузню на Рибальському»
Порошенко отримав $235,8 млн...

За «Кузню на Рибальському» Порошенко отримав $235,8 млн...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 16:16

За «Кузню на Рибальському» Порошенко отримав $235,8 млн...

Пропонуємо до обговорення:
Вартість продажу пакету акцій компанії «Кузня на Рибальському» (раніше «Ленінська кузня»), який належав інвестиційному фонду «Прайм Ессетс Капітал» Петра Порошенка склала 235,8 мільйона доларів.

Дивися повний текст За «Кузню на Рибальському» Порошенко отримав $235,8 млн - звітність.
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 16:16

Налоги хоть уплатили? Или опять оптимизировали?
sweetbox
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 16:25

  sweetbox написав:Налоги хоть уплатили? Или опять оптимизировали?


Какие такие налоги ?
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 17:09

  freeze написав:
  sweetbox написав:Налоги хоть уплатили? Или опять оптимизировали?


Какие такие налоги ?


Подобные тем, которые Зе за виллу в Италии заплатил. Что, нулевые были?

Ну и вот.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 17:18

Re: За «Кузню на Рибальському» Порошенко отримав $235,8 млн.

Sommer написав:
  freeze написав:
  sweetbox написав:Налоги хоть уплатили? Или опять оптимизировали?


Какие такие налоги ?


Подобные тем, которые Зе за виллу в Италии заплатил. Что, нулевые были?

Ну и вот.


Сказочник )) Итальянцы никому не прощают налоги.
И порохоботы совсем не могут уловить маленькую разницу - Зе купил, или Квартал купил, виллу, то есть потратил, а Порошенко продал, то есть заработал.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 17:34

Очень неплохие деньги за предприятие, перспективы загрузки которого на полную мощность и прибыльной работы более чем туманны.
235 млн. долларов - это 10 млн. чистого дохода и безо всякого завода.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 17:43

  freeze написав:Сказочник )) Итальянцы никому не прощают налоги.
И порохоботы совсем не могут уловить маленькую разницу - Зе купил, или Квартал купил, виллу, то есть потратил, а Порошенко продал, то есть заработал.


Т.е. все чисто, все уплачено и Зе с чистой совестью указал виллу в своей декларации... ой, забыл же? Начали отмазываться что не знают вообще кому она принадлежит и только после того, как выставили себя идиотами добавили ее в декларацию?

Ну конечно же, это все от честно уплаченных налогов.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 17:48

  Sommer написав:Т.е. все чисто, все уплачено и Зе с чистой совестью указал виллу в своей декларации... ой, забыл же? Начали отмазываться что не знают вообще кому она принадлежит и только после того, как выставили себя идиотами добавили ее в декларацию?


Не ври. Нет этой виллы в декларации. Задекларирована фирма. Имущество предприятий не вносятся в декларацию.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 19:40

  freeze написав:
  Sommer написав:Т.е. все чисто, все уплачено и Зе с чистой совестью указал виллу в своей декларации... ой, забыл же? Начали отмазываться что не знают вообще кому она принадлежит и только после того, как выставили себя идиотами добавили ее в декларацию?


Не ври. Нет этой виллы в декларации. Задекларирована фирма. Имущество предприятий не вносятся в декларацию.


Все как обычно - фриз врет.

https://zn.ua/POLITICS/vladimir-zelenskiy-podal-obnovlennuyu-deklaraciyu-gde-pokazal-takzhe-villu-v-italii-sledstvie-info-318202_.html
20 мая президент Владимир Зеленский подал обновленную декларацию, где вспомнил о своей 15-комнатной вилле в Италии, которая ранее стала предметом обсуждения в СМИ.


Ну или на этом же сайте:
https://news.finance.ua/ru/news/-/449425/dom-v-italii-i-30-torgovyh-marok-zelenskij-opublikoval-novuyu-deklaratsiyu
В декларации Президента Украины за прошлый год появились данные о доме в Италии на 413 кв.м.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 20:02

Re: За «Кузню на Рибальському» Порошенко отримав $235,8 млн.

  Sommer написав:Все как обычно - фриз врет.

Вилла или нет но Зе ее ЗАРАБОТАЛ... а вот ПЕ сейчас ГБР показания дает насчет своих "заработков"...и это только начало .. там еще и до Свинарчуков очередь дойдет, да и активистов убивали не члены партии Зе..
  freeze написав:Не ври
работа у него такая...
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