За «Кузню на Рибальському» Порошенко отримав $235,8 млн...
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freeze написав:Сказочник )) Итальянцы никому не прощают налоги. И порохоботы совсем не могут уловить маленькую разницу - Зе купил, или Квартал купил, виллу, то есть потратил, а Порошенко продал, то есть заработал.
Т.е. все чисто, все уплачено и Зе с чистой совестью указал виллу в своей декларации... ой, забыл же? Начали отмазываться что не знают вообще кому она принадлежит и только после того, как выставили себя идиотами добавили ее в декларацию?
Ну конечно же, это все от честно уплаченных налогов.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer написав:Т.е. все чисто, все уплачено и Зе с чистой совестью указал виллу в своей декларации... ой, забыл же? Начали отмазываться что не знают вообще кому она принадлежит и только после того, как выставили себя идиотами добавили ее в декларацию?
Не ври. Нет этой виллы в декларации. Задекларирована фирма. Имущество предприятий не вносятся в декларацию.
Sommer написав:Т.е. все чисто, все уплачено и Зе с чистой совестью указал виллу в своей декларации... ой, забыл же? Начали отмазываться что не знают вообще кому она принадлежит и только после того, как выставили себя идиотами добавили ее в декларацию?
Не ври. Нет этой виллы в декларации. Задекларирована фирма. Имущество предприятий не вносятся в декларацию.
Вилла или нет но Зе ее ЗАРАБОТАЛ... а вот ПЕ сейчас ГБР показания дает насчет своих "заработков"...и это только начало .. там еще и до Свинарчуков очередь дойдет, да и активистов убивали не члены партии Зе..