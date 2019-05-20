За «Кузню на Рибальському» Порошенко отримав $235,8 млн...

Додано: Чет 11 лип, 2019 17:43

freeze написав: Сказочник )) Итальянцы никому не прощают налоги.

И порохоботы совсем не могут уловить маленькую разницу - Зе купил, или Квартал купил, виллу, то есть потратил, а Порошенко продал, то есть заработал. Сказочник )) Итальянцы никому не прощают налоги.И порохоботы совсем не могут уловить маленькую разницу - Зе купил, или Квартал купил, виллу, то есть потратил, а Порошенко продал, то есть заработал.



Т.е. все чисто, все уплачено и Зе с чистой совестью указал виллу в своей декларации... ой, забыл же? Начали отмазываться что не знают вообще кому она принадлежит и только после того, как выставили себя идиотами добавили ее в декларацию?



Ну конечно же, это все от честно уплаченных налогов. Т.е. все чисто, все уплачено и Зе с чистой совестью указал виллу в своей декларации... ой, забыл же? Начали отмазываться что не знают вообще кому она принадлежит и только после того, как выставили себя идиотами добавили ее в декларацию?Ну конечно же, это все от честно уплаченных налогов.

Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.